Украина назвала семь задач для вступления в ЕС и НАТО

Правительство Украины обозначило список задач на ближайшие пять лет. Их выполнение, как рассчитывает Киев, «будет крепким фундаментом для реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства» в Евросоюзе и НАТО. Об этом говорится в программе (.doc), которую Кабинет министров внес в Верховную раду.
В список задач Украины до 2025 года вошли:
«Мы осознаем, что эти пять лет будут непростыми, однако наше правительство приложит все усилия, чтобы к 2025 году Украина стала мирным, конкурентоспособным и инвестиционно привлекательным государством с прозрачными условиями ведения бизнеса, высокими социальными стандартами, развитой демократией, защищенными правами человека и свободами и сервисноориентированной госслужбой»,— добавили в правительстве.
Курс на вступление в ЕС и НАТО закреплен к Конституции Украины. Бывший украинский президент Петр Порошенко прогнозировал, что страна станет членом ЕС и НАТО к 2030 году. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что для вступления в альянс Украине нужно реформировать оборонные структуры, избавиться от коррупции и укрепить демократические институты.
О ситуации на Украине читайте в публикации “Ъ”.
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