Украина назвала семь задач для вступления в ЕС и НАТО

Правительство Украины обозначило список задач на ближайшие пять лет. Их выполнение, как рассчитывает Киев, «будет крепким фундаментом для реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства» в Евросоюзе и НАТО. Об этом говорится в программе (.doc), которую Кабинет министров внес в Верховную раду.

В список задач Украины до 2025 года вошли:

рост экономики (ВВП) на 40%;

создание 1 млн новых рабочих мест;

привлечение $50 млрд прямых иностранных инвестиций;

развитие инфраструктуры (привести в хорошее состояние 24 тыс. км дорог, развивать железнодорожную сферу, построить пять глубоководных портов и 15 аэропортов);

обеспечить каждого украинца на уровне реального прожиточного минимума;

снизить уровень загрязнения окружающей среды как минимум на 20%;

достичь положительного демографического тренда (чтобы рождалось и возвращалось на Украину больше людей, чем умирало и выезжало).

«Мы осознаем, что эти пять лет будут непростыми, однако наше правительство приложит все усилия, чтобы к 2025 году Украина стала мирным, конкурентоспособным и инвестиционно привлекательным государством с прозрачными условиями ведения бизнеса, высокими социальными стандартами, развитой демократией, защищенными правами человека и свободами и сервисноориентированной госслужбой»,— добавили в правительстве.

Курс на вступление в ЕС и НАТО закреплен к Конституции Украины. Бывший украинский президент Петр Порошенко прогнозировал, что страна станет членом ЕС и НАТО к 2030 году. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что для вступления в альянс Украине нужно реформировать оборонные структуры, избавиться от коррупции и укрепить демократические институты.

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