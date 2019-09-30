Покупать квартиру в ЖК «Атмосфера» выгодно сейчас!

У вас есть семь причин для того, чтобы выбрать ЖК «Атмосфера»1 сегодня!

1. Финансовая и юридическая надежность.

Девелопер проекта – группа компаний PAN City Group2 работает в Пермском регионе с 1992 года. PAN City Group является управляющей организацией (выполняет функции единоличного исполнительного органа) общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сити Проект»3, – полноценного субъекта строительного бизнеса с прозрачной системой отчетности, плательщика налогов, имеющего в штате высококвалифицированных специалистов. Компания стабильно запускает строительство новых жилых комплексов и своевременно вводит их в эксплуатацию, осуществляет управление объектами коммерческой недвижимости. Взаимоотношения с покупателями квартир в строящихся домах регулируются федеральным законом №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Денежные средства участников долевого строительства идут непосредственно на строительство того объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор долевого участия. Дополнительно по каждой квартире в строящемся доме Застройщик производит отчисления в компенсационный фонд4, что является еще одной, законодательно предусмотренной гарантией для участников долевого строительства.

2. Стадия готовности дома.

Возведение объекта идет в строгом соответствии с графиком строительства. Каркас дома возведен на 100%, общая готовность дома – 86%: ведутся внутренние отделочные и монтажные работы, облицовка и утепление фасада. На сегодняшний день реализовано уже более 80% квартир. Покупка квартиры сейчас – это не только экономия: чем ближе сдача дома, тем дороже квадратные метры, – но еще и возможность выбрать именно «вашу» квартиру: удобную планировку, этаж и вид из окна.

3. Грамотные планировочные решения.

Одним из основных, творческих и трудозатратных этапов в стадии строительства нового дома является этап проектирования. В ЖК «Атмосфера» на 19 этажах представлено 13 оригинальных и практичных планировок. Грамотно рассчитана оптимальная площадь спальных комнат и организация кухонного пространства, функциональные коридоры, в которых предусмотрены места для размещения шкафов, а при наличии возможности – ниши под гардеробные либо кладовые помещения. В таких квартирах будет комфортно жить каждому члену семьи.

4. Существенная экономия на ремонте.

Все, что вам останется сделать, для того чтобы заселиться в новую квартиру, – привезти и расставить мебель! Все квартиры сдаются с полной внутренней отделкой: нейтрального цвета обои и линолеум с плинтусом, сантехника и керамическая плитка, электрическая плита, шпонированные межкомнатные и стальные входные двери, счетчики электроэнергии, горячей и холодной воды, экологичные потолки, остекленные балконы и лоджии с нишей для размещения кондиционера. А покупателям некоторых квартир застройщик делает особенный подарок – дизайн-проект с полной ведомостью отделочных материалов.

5. Нестандартные технологичные решения.

Особое внимание уделено местам общего пользования и внешнему благоустройству. Безбарьерная среда и огороженная территория с системой видеонаблюдения, детский игровой комплекс из натуральных материалов и спортивная площадка, прогулочная зона с навесом на случай непогоды. Уникальный атмосферный холл с панорамными окнами и зоной отдыха с диванами – вы можете спокойно наблюдать, пока ваш ребенок играет на улице. Предусмотрена зона для хранения колясок и велосипедов. Отдельный вход в лифтовой холл для разгрузки мебели и крупногабаритных предметов.

6. Удобное месторасположение дома.

Дом располагается в центре микрорайона Загарье, на ул. Краснополянской, 21. Рядом – все, что нужно для комфортной жизни: детские сады и школы, магазины, аптеки, поликлиники, остановки общественного транспорта, а в 800 метрах – современная транспортная развязка на «Велте» – вы сможете за 10 минут добраться до центра города.

7. Выгодные варианты покупки.

Тенденции рынка таковы, что 90% сделок по покупке недвижимости проходит с участием ипотечных средств. Комфортные процентные ставки и ускоренные сроки рассмотрения заявок способствуют этому. На сегодняшний день одной из наиболее привлекательных партнерских ставок для клиентов PAN City Group является ставка банка «Открытие» – всего от 9,2% годовых5. Менеджер отдела продаж подберет вам наиболее выгодный по ставке и условиям кредитования банк, поможет заполнить и отправить на рассмотрение документы. Ипотечная сделка приравнена к сделке с наличной оплатой, а значит, при такой покупке клиент получает скидку в размере 3%6 от базовой стоимости выбранной квартиры. Условия предоставления скидки распространяются также на покупку квартиры с участием сертификатов (материнский капитал и так далее). Понимая важность процесса реализации вторичного жилья, застройщик подготовил особые условия покупки квартиры в ЖК «Атмосфера» при одновременной реализации имеющегося жилья через специалистов застройщика PAN City Group.

Не откладывайте покупку вашей будущей квартиры на потом: приобрести квартиру сейчас – выгодное и своевременное решение, так как с 1 ноября ожидается предфинальное повышение цен.

Узнайте подробности в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

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