Покупать квартиру в ЖК «Атмосфера» выгодно сейчас!

У вас есть семь причин для того, чтобы выбрать ЖК «Атмосфера»1 сегодня!
1. Финансовая и юридическая надежность.
Девелопер проекта – группа компаний PAN City Group2 работает в Пермском регионе с 1992 года. PAN City Group является управляющей организацией (выполняет функции единоличного исполнительного органа) общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сити Проект»3, – полноценного субъекта строительного бизнеса с прозрачной системой отчетности, плательщика налогов, имеющего в штате высококвалифицированных специалистов. Компания стабильно запускает строительство новых жилых комплексов и своевременно вводит их в эксплуатацию, осуществляет управление объектами коммерческой недвижимости. Взаимоотношения с покупателями квартир в строящихся домах регулируются федеральным законом №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Денежные средства участников долевого строительства идут непосредственно на строительство того объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор долевого участия. Дополнительно по каждой квартире в строящемся доме Застройщик производит отчисления в компенсационный фонд4, что является еще одной, законодательно предусмотренной гарантией для участников долевого строительства.
2. Стадия готовности дома.
Возведение объекта идет в строгом соответствии с графиком строительства. Каркас дома возведен на 100%, общая готовность дома – 86%: ведутся внутренние отделочные и монтажные работы, облицовка и утепление фасада. На сегодняшний день реализовано уже более 80% квартир. Покупка квартиры сейчас – это не только экономия: чем ближе сдача дома, тем дороже квадратные метры, – но еще и возможность выбрать именно «вашу» квартиру: удобную планировку, этаж и вид из окна.
3. Грамотные планировочные решения.
Одним из основных, творческих и трудозатратных этапов в стадии строительства нового дома является этап проектирования. В ЖК «Атмосфера» на 19 этажах представлено 13 оригинальных и практичных планировок. Грамотно рассчитана оптимальная площадь спальных комнат и организация кухонного пространства, функциональные коридоры, в которых предусмотрены места для размещения шкафов, а при наличии возможности – ниши под гардеробные либо кладовые помещения. В таких квартирах будет комфортно жить каждому члену семьи.
4. Существенная экономия на ремонте.
Все, что вам останется сделать, для того чтобы заселиться в новую квартиру, – привезти и расставить мебель! Все квартиры сдаются с полной внутренней отделкой: нейтрального цвета обои и линолеум с плинтусом, сантехника и керамическая плитка, электрическая плита, шпонированные межкомнатные и стальные входные двери, счетчики электроэнергии, горячей и холодной воды, экологичные потолки, остекленные балконы и лоджии с нишей для размещения кондиционера. А покупателям некоторых квартир застройщик делает особенный подарок – дизайн-проект с полной ведомостью отделочных материалов.
5. Нестандартные технологичные решения.
Особое внимание уделено местам общего пользования и внешнему благоустройству. Безбарьерная среда и огороженная территория с системой видеонаблюдения, детский игровой комплекс из натуральных материалов и спортивная площадка, прогулочная зона с навесом на случай непогоды. Уникальный атмосферный холл с панорамными окнами и зоной отдыха с диванами – вы можете спокойно наблюдать, пока ваш ребенок играет на улице. Предусмотрена зона для хранения колясок и велосипедов. Отдельный вход в лифтовой холл для разгрузки мебели и крупногабаритных предметов.
6. Удобное месторасположение дома.
Дом располагается в центре микрорайона Загарье, на ул. Краснополянской, 21. Рядом – все, что нужно для комфортной жизни: детские сады и школы, магазины, аптеки, поликлиники, остановки общественного транспорта, а в 800 метрах – современная транспортная развязка на «Велте» – вы сможете за 10 минут добраться до центра города.
7. Выгодные варианты покупки.
Тенденции рынка таковы, что 90% сделок по покупке недвижимости проходит с участием ипотечных средств. Комфортные процентные ставки и ускоренные сроки рассмотрения заявок способствуют этому. На сегодняшний день одной из наиболее привлекательных партнерских ставок для клиентов PAN City Group является ставка банка «Открытие» – всего от 9,2% годовых5. Менеджер отдела продаж подберет вам наиболее выгодный по ставке и условиям кредитования банк, поможет заполнить и отправить на рассмотрение документы. Ипотечная сделка приравнена к сделке с наличной оплатой, а значит, при такой покупке клиент получает скидку в размере 3%6 от базовой стоимости выбранной квартиры. Условия предоставления скидки распространяются также на покупку квартиры с участием сертификатов (материнский капитал и так далее). Понимая важность процесса реализации вторичного жилья, застройщик подготовил особые условия покупки квартиры в ЖК «Атмосфера» при одновременной реализации имеющегося жилья через специалистов застройщика PAN City Group.
Не откладывайте покупку вашей будущей квартиры на потом: приобрести квартиру сейчас – выгодное и своевременное решение, так как с 1 ноября ожидается предфинальное повышение цен.
Узнайте подробности в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.
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1ЖК «Атмосфера» – строящийся многоквартирный дом по адресу: Пермский край, город Пермь, Свердловский район, ул. Краснополянская, 21. Застройщик – ООО СЗ «СИТИ Проект», проектная декларация – на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте pancityproject.ru и https://atmosferaperm.ru.
2Общество с ограниченной ответственностью «ПАН Сити Групп».
3Застройщик – ООО СЗ «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте pancityproject.ru и https://atmosferaperm.ru, а также на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/. Продажа осуществляется по договору участия в долевом строительстве (на осн. 214-ФЗ от 30.12.2004).
4Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.
5ПАО Банк «ФК Открытие» (банк/банк «Открытие»). Генеральная лицензия Банка России №2209 от 24.11.2014 г. Условия кредитной программы «Новостройка»: ставка 9,2% годовых действует на покупку прав по договору участия в долевом строительстве квартиры под ее залог и подаче заявки на сайте банка / для зарплатных клиентов / подаче заявки от партнера: срок — от 3 до 30 лет, сумма — от 500 000 до 30 000 000 руб. в зависимости от региона, в размере от 20 до 80% от стоимости передаваемой в залог недвижимости и при наличии согласия заемщика на страхование жизни и трудоспособности. Погашение задолженности — ежемесячно, равными платежами. Заемщик несет расходы по оценке предмета залога (производится после передачи объекта недвижимости застройщиком заемщику), страхованию и государственной регистрации права собственности. Решение о выдаче кредита принимается индивидуально для каждого клиента. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Условия не являются офертой или приглашением делать оферты и действительны на 15.07.2019.
6Скидка предоставляется в размере 3% (три) процента от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности, при внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 15 (пятнадцати) дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве. Указанная в данном пункте скидка применяется как при покупке за счет собственных, так и за счет заемных средств, в т. ч. при оплате части стоимости квартиры средствами гос. субсидий.