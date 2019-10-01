01 октября, вторник
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Казахстан готов принять встречу по Сирии в октябре

Планы по проведению встречи по Сирии в столице Казахстана остаются в силе, заявил журналистам министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберды. «Планы по проведению встречи в октябре остаются»,— приводят информагентства его слова.

«Мы со своей стороны готовы»,— заявил министр. По словам господина Тлеуберды, в Казахстане ждут подтверждения конкретной даты.

Встреча высокого уровня в астанинском формате там прошла в августе. Участие приняли делегации стран-гарантов — Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей были приглашены представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

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