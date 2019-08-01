Все участники переговоров по Сирии прибыли в Нур-Султан

Все делегации, участвующие в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии, прибыли в столицу Казахстана. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

«Все делегации прибыли на переговоры в Нур-Султан»,— заявил он.

Там пройдет встреча высокого уровня в астанинском формате. Участие примут делегации стран-гарантов — Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей приглашены представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

О предыдущей встрече читайте в публикации “Ъ” «Власти Сирии и оппозиция нашли немного общего».