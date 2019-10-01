Суд обязал «Дождь» опровергнуть порочащие московское метро сведения

Арбитражный суд Москвы признал несоответствующими действительности сведения телеканала «Дождь» о ГУП «Московский метрополитен» и обязал его их опровергнуть и удалить. В репортажах на сайте телеканала «Кто захватил московское метро, и как машинистов заставляют ездить на неисправных составах» и «Деньги подземелья» от 2018 года говорилось о халатности руководства ГУПа.
«Дождь», согласно решению суда, должен опровергнуть информацию, порочащую деловую репутацию метрополитена.
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