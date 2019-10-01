Глава ОАО РЖД не видит оснований для изменения тарифов на 2020 год

Тарифной кампании на 2020 год не будет, заявил глава ОАО РЖД Олег Белозеров в интервью “Ъ” на вопрос, нужны ли монополии дополнительные средства на будущий год. Он напомнил, что в прошлом году была утверждена долгосрочная программа развития ОАО РЖД, в которой заложена индексация тарифов по принципу «инфляция минус».

«С ФАС и с потребителями мы договорились, что тарифы зафиксированы в рамках ДПР до 2026 года по принципу "инфляция минус" и мы будем этого придерживаться. Есть технические решения по пассажирским перевозкам и еще ряд составляющих, которые нужно оформить документально,— это задача ФАС, но дискуссии об увеличении тарифа — наверное, ключевой момент — мы не поднимаем. Мы считаем, что все решения приняты»,— заявил он. Господин Белозеров также отметил, что монополия не намерена требовать изменения ряда надбавок — экспортной, на порожний пробег — которые были введены в 2018 году.

Подробнее читайте в интервью “Ъ” «"Всегда и во всем где-то есть виноватые"».