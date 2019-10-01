ОАО «Российские железные дороги»

Учреждено в 2003 году, единственный акционер — РФ. Эксплуатационная длина железных дорог — 85,6 тыс. км. Доля в грузообороте в России — 46%, в пассажирообороте — 26,4%. ОАО РЖД эксплуатирует около 20 тыс. локомотивов, через дочерние структуры владеет 166,9 тыс. грузовых вагонов, 17,9 тыс. пассажирских вагонов дальнего следования и 12,4 тыс. вагонов пригородных поездов.

Крупнейший работодатель РФ, в структурах ОАО РЖД работает около 1 млн человек. В первом полугодии 2019 года перевозки грузов сократились на 1,5%, до 633,6 млн тонн, пассажиров — выросли на 4,7%, до 573,8 млн пассажиров. В состав входят 110 дочерних компаний, в том числе Федеральная грузовая компания, Федеральная пассажирская компания, французский логистический оператор GEFCO. В первом полугодии 2019 года выручка по МСФО увеличилась по отношению к первому полугодию 2018 года на 6,3%, до 1,24 трлн руб., EBITDA — на 16,4%, до 298 млрд руб., чистая прибыль — на 65%, до 107,1 млрд руб., что также втрое больше, чем за весь 2018 год. Председатель совета директоров — вице-премьер РФ Максим Акимов, генеральный директор — Олег Белозеров.