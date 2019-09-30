Mercedes-Benz превратит C-Class в конкурента Audi A4 Allroad и Volvo V60 Cross Country

Компания Mercedes-Benz в новом поколении модели C-Class сделает «внедорожную» версию All Terrain, сообщает Autocar.

Новинка, которая должна стать конкурентом моделям Audi A4 Allroad и Volvo V60 Cross Country, получит увеличенный дорожный просвет, особый кузовной обвес и усиленную защиту днища.

Ожидается, что Mercedes-Benz C-Class All Terrain станет последней по дате премьеры модификацией модели нового поколения. Дебют нового Mercedes-Benz C-Class ожидается в 2021 году.

Напомним, в настоящее время версия All Terrain есть только у более крупного Mercedes-Benz E-Class.