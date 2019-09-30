Новый Mercedes-Benz C-Class получит технологии от S-Class

Компания Mercedes-Benz сделает новое поколение модели C-Class более технологичным за счет использования решений от флагманского седана S-Class, сообщает Autocar.

По данным издания, новинка, построенная на платформе MRA (Modular Rear Architecture), получит новые гибридные силовые установки на базе четырехцилиндровых бензиновых и дизельных двигателей. Для AMG-версий гибридные агрегаты станут делать на основе шестицилиндровых моторов.

Также заявлено, что новый Mercedes-Benz C-Class получит современные системы помощи водителю, а также технологии полуавтономного вождения как минимум уровня Level 3 (электроника контролирует езду по автомагистралям, но на дорогах с непредсказуемым движением водителю придется взять управление на себя).

Ожидается, что премьера нового C-Class состоится в 2021 году. Автомобиль выйдет на рынок как седан, универсал, купе и кабриолет, а затем платформа модели будет использована в других автомобилях Mercedes-Benz.