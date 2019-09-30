Российских пилотов могут завести в «Формулу-1»

У России может появиться своя команда «Формулы-1». Об этом заявил бизнесмен Борис Ротенберг во время Гран-при Сочи. По мнению миллиардера, чем больше команд будет участвовать в гонках, тем больше возможностей появится у российских пилотов. При этом Ротенберг отметил, что создание российской команды потребует значительных финансовых вливаний.

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов считает, что идея убыточная, поскольку самая известная гоночная серия в мире не пользуется популярностью в России: «Лицензии стоят дорого, и вообще развитие этого вида спорта стоит феноменальных денег. Нижний порог содержания команды в первый год, если вы не собираетесь претендовать вообще ни на что, $100-110 млн. При этом один болид будет обходиться приблизительно в $35 млн. В команде будет работать порядка 200 человек, и в ней будут далеко не самые лучшие гонщики.

Новости о том, что у нас появится русская команда “Формулы-1”, появляются, наверное, каждый год, когда Гран-при проходит в Сочи. Мы все уже привыкли давно, что хайп — это прекрасно. Но интерес к этому виду спорта в России падает, к моему величайшему сожалению.

Тем не менее, его нужно пиарить. А как? Вот, пожалуйста, заявление Ротенберга о том, что будет российская команда — и мы обсуждаем всерьез эту историю. Если бы российские пилоты, которые готовились у нас в стране, вдруг начали попадать в “Формулу” и добиваться каких-то серьезных результатов, тогда можно было бы говорить, мол, смотрите, пилотов много, подготовка у нас сумасшедшая — так здорово. А вообще, для начала автоспорт должен стать популярным в стране, тогда все органично само собой произойдет».

Идею создания российской команды «Формулы-1» поддержал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает РБК. По его мнению, «осталось подождать совсем немного». Но непонятно, что в такой команде может быть российским, говорит ответственный редактор портала Motorsport.com Александр Кабановский: «Если команда будет базироваться в Европе, работать там будут европейцы, использоваться европейские технологии, то ее болельщики все-таки не будут считать своей. Если же она будет базироваться где-то у нас в России, там будут работать отечественные специалисты, то тут возникают другие вопросы: достаточного числа инженеров, конструкторов нужного уровня у нас пока нет, к сожалению. Технологии все равно придется как-то заимствовать. Проект амбициозный, безусловно, недешевый. Команда — это очень дорогая штука, очень рискованная, и здесь добиться успеха будет невероятно сложно. В топ-командах, скажем, около тысячи специалистов. В командах средней руки — где-то 500-600 людей, то есть довольно большая структура все равно. В России сейчас нет таких компаний. Средства, которые требует такого масштаба проект, может быть, все-таки стоило бы направить, скажем, на поддержку гонщиков, каких-то российских трасс, соревнований».

Первая российская команда «Формулы-1» — «Маруся» — принимала участие в гоночной серии с 2012 по 2014 годы и базировалась в Великобритании. За три неполных сезона пилотам лишь однажды удалось финишировать в первой десятке.

Александр Рассохин, Кирилл Абакумов