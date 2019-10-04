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Совместный проект Нововоронежской АЭС и газеты «Коммерсантъ» в Черноземье победил во всероссийском конкурсе «Медиа ТЭК-2019»

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Совместный международный медиа-проект Управления информации и общественных связей Нововоронежской АЭС (УИОС НВ АЭС) и редакции газеты «Коммерсантъ» в Черноземье «Атомы познания: от Нововоронежа до АЭС «Аккую» занял первое место в номинации «ТЭК России за рубежом» среди федеральных СМИ на всероссийском конкурсе «МедиаТЭК-2019».


Итоги конкурса подвели в Москве в рамках деловой программы международного форума «Российская энергетическая неделя». В церемонии награждения победителей приняли участие члены экспертного совета «Медиа ТЭК», министр энергетики РФ Александр Новак, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который лично вручил диплом и статуэтку главному редактору газеты «Коммерсантъ» в Черноземье Андрею Цветкову.

Цель проекта – формирование и укрепление имиджа отечественной атомной промышленности, продвижение отрасли на российском и зарубежном рынках. В нём сравнивается строительство АЭС «Аккую» в Турции, которое ведёт Госкорпорация «Росатом», и возведение новых энергоблоков Нововоронежской АЭС. Проекты, как оказалось, схожи не только дизайном реакторов (ВВЭР-1200), но и ожиданиями от появления новых объектов — как в экономическом, так и в социальном плане.

Так, воронежские журналисты побывали на площадке строительства первой в Турецкой Республике АЭС, посетили предприятия и семьи в деревне Буюкеджели, рядом с которой возводится АЭС, познакомились с достопримечательностями столицы региона – города Мерсина, где проживают около 1 млн человек. Результатом поездки стала большая фотовыставка для жителей Воронежской области. В свою очередь, турецкие журналисты совершили ответный визит в Россию, побывав в Воронежской области. Информационный охват проекта составил более 1,5 млн человек, в СМИ России и Турции вышло почти 140 публикаций.

Кроме того, в региональном этапе конкурса «МедиаТЭК-2019» УИОС НВ АЭС заняло первые места в номинациях «Современное производство и развитие ТЭК» с проектом «Открытость. Честность. Эксклюзив» и «Лучшее корпоративное СМИ» с корпоративной газетой Нововоронежской АЭС «Рабочий атом». Также первое место в региональном этапе «МедиаТЭК-2019» среди региональных телевизионных СМИ в номинации «Современное производство и развитие ТЭК» заняла телерадиокомпания АО «Студия Губерния» с совместным с Нововоронежской АЭС имиджевым проектом – циклом телепередач «Территория атома».

Напомним, что в 2018 году Управление информации и общественных связей НВ АЭС уже становилось победителем в одной из самых почётных номинаций «Лучшая пресс-служба». За комплекс мероприятий по управлению репутацией АЭС в Воронежской области УИОС НВ АЭС заняло 3 место.

Всероссийский конкурс «Медиа ТЭК» проводится с 2015 года. В нём принимают участие федеральные и региональные средства массовой информации, журналисты, отделы по связям с общественностью компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций. В 2019 году на федеральный тур конкурса поступило более 400 заявок из 54 регионов страны.

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Совместный проект Нововоронежской АЭС и газеты «Коммерсантъ» в Черноземье победил во всероссийском конкурсе «Медиа ТЭК-2019»

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