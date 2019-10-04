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Сбербанк запустил в Воронеже новую услугу «СберЛогистика»

Фото: Сбербанк

В дополнительном офисе №0163 Головного отделения по Воронежской области ПАО Сбербанк (г. Воронеж, ул. Бульвар Победы, 22а) запустили новую услугу – «СберЛогистика». С ее помощью теперь клиенты могут отправлять посылки в другие города.


- Ещё совсем недавно в Сбербанке были возможны только банковские операции. Сегодня же мы предлагаем клиентам продукты и решения во многих других направлениях, – отметил Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – «СберЛогистика» – это еще один шаг по формированию экосистемы банка, которая постоянно развивается. Он позволит вывести на «полку потребителя» востребованный продукт и сформировать в наших ВСП дополнительный клиентопоток.

Пока услуга «СберЛогистика» доступна воронежцам только в одном дополнительном офисе, но пунктов получения посылок «Pick point», которые использует банк, гораздо больше. В будущем проект существенно расширится.

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