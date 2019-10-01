Из Правил пользования городскими железными дорогами и автобусными сообщениями Московского коммунального хозяйства, 1929 год.
Входить разрешается только через заднюю площадку моторных и прицепных вагонов и автобусов, выходить — только через переднюю площадку.
Категорически воспрещается вход и выход во время движения автобуса и трамвая до полной остановки, а также проезд на подножках, буферах и т. д.
Вход через переднюю площадку вагона разрешается следующим лицам:
а) членам ЦИК СССР (высший законодательный орган страны — Центральный исполнительный комитет СССР.— «История») и ВЦИК (высший законодательный орган РСФСР — Всероссийский центральный исполнительный комитет.— «История»);
б) членам Московского и районных советов;
в) инвалидам, имеющим специальные билеты на бесплатный проезд по ГЖД (городским железным дорогам.— «История»);
г) лицам с явными признаками инвалидности;
д) беременным женщинам и лицам с детьми ростом не выше одного метра;
е) сотрудникам милиции в форме;
ж) служащим и рабочим ГЖД по специальным удостоверениям;
з) учащимся советских школ 1-й и 2-й ступени в возрасте до 15 лет по удостоверениям школ.
(на фото — трамвай в Москве в первые годы советской власти)
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