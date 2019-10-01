Фотофакт Когда депутаты приравнивались к детям, беременным и инвалидам

Фото: РГАКФД/Росинформ, Коммерсантъ

Из Правил пользования городскими железными дорогами и автобусными сообщениями Московского коммунального хозяйства, 1929 год.

Входить разрешается только через заднюю площадку моторных и прицепных вагонов и автобусов, выходить — только через переднюю площадку.

Категорически воспрещается вход и выход во время движения автобуса и трамвая до полной остановки, а также проезд на подножках, буферах и т. д.

Вход через переднюю площадку вагона разрешается следующим лицам:

а) членам ЦИК СССР (высший законодательный орган страны — Центральный исполнительный комитет СССР.— «История») и ВЦИК (высший законодательный орган РСФСР — Всероссийский центральный исполнительный комитет.— «История»);

б) членам Московского и районных советов;

в) инвалидам, имеющим специальные билеты на бесплатный проезд по ГЖД (городским железным дорогам.— «История»);

г) лицам с явными признаками инвалидности;

д) беременным женщинам и лицам с детьми ростом не выше одного метра;

е) сотрудникам милиции в форме;

ж) служащим и рабочим ГЖД по специальным удостоверениям;

з) учащимся советских школ 1-й и 2-й ступени в возрасте до 15 лет по удостоверениям школ.

(на фото — трамвай в Москве в первые годы советской власти)

Публикация Светланы Кузнецовой