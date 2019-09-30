ПГК отмечает рост отправок цемента из Липецкой и Белгородской областей

Воронежский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 8 месяцев 2019 года перевез свыше 1,3 млн тонн цемента, что на 3% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот в этом сегменте вырос на 16%, до 1,2 млрд т-км.



«Положительную динамику обеспечили предприятия, входящие в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Так, крупнейший производитель цемента в Липецкой области «Липецкцемент» увеличил объем перевозок в вагонах ПГК на 90% к уровню прошлого года, до 233 тыс. тонн, завод в Белгородской области «Осколцемент» – на 25%, до 440 тыс. тонн. Со своей стороны, мы выполнили все обязательства перед партнерами – предоставили необходимое количество подвижного состава под погрузку и обеспечили своевременный вывоз цемента», – отметил директор Воронежского филиала ПГК Александр Герасимов.

Грузы следовали во внутреннем сообщении, преимущественно, в адрес грузополучателей Северокавказской, Северной, Московской и Октябрьской железных дорог.