Банки теряют маржу

Рентабельность российского банковского сектора по итогам 2019 года снизится, несмотря на двукратное уменьшение стоимости риска. В основном тенденция обусловлена падением маржи банков на фоне жестокой конкуренции за качественных заемщиков и замедления розничного кредитования. В следующем году, по оценке экспертов, ситуация может усугубиться из-за роста дефолтов по кредитам населению и политики ЦБ по охлаждению рынка розничного кредитования.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило обзор банковского сектора (имеется в распоряжении “Ъ”) с прогнозами по итогам 2019 года и на 2020 год. Аналитики ожидают по итогам года снижение темпов роста кредитования — и по направлениям (корпоративное и розничное), и по сегментам банковского бизнеса. В частности, наибольшее замедление кредитования населения наблюдается у розничных банков (средний рост составит 8% против 22% по итогам 2018 года), в то время как универсальные банки в среднем сохраняют темпы роста (16% против 17% годом ранее). При этом рентабельность капитала банковского сектора, очищенная от корректировок резервов по МСФО 9, сократится. По итогам года она может составить 13,1% против 13,8% в 2018 году.

Стагнация наблюдается на фоне такого позитивного фактора, как снижение средней стоимости риска (затраты на создание резервов, отнесенные к средней величине кредитного портфеля). Так, у десяти крупнейших банков она снизилась почти в два раза (с 0,9% до 0,5%). «Давление на рентабельность сектора оказало снижение уровня маржи,— поясняют авторы.— На фоне обострения конкуренции за качественных заемщиков и замедления розничного кредитования маржинальность бизнеса топ-10 банков заметно уменьшилась (с 3,9% до 3,1%)».

Следующий год будет не лучше, считают в «Эксперт РА». Давление на рентабельность усилится на фоне снижения маржинальности и ухудшения качества розничного портфеля. «В 2020 году мы ожидаем увеличения дефолтности розничных ссуд на фоне продолжающегося падения реальных располагаемых доходов населения (на 7% за последние четыре года), что приведет к снижению рентабельности,— говорится в исследовании.— Меры регулятора по охлаждению рынка потребкредитов также будут способствовать сжатию маржинальности розничного кредитования».

Основное влияние на рентабельность и чистую процентную маржу оказывает в первую очередь снижение инфляции и ключевой ставки ЦБ, а также политика регулятора по охлаждению рынка потребительского кредитования, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. В следующем году, скорее всего, банковский сектор ждет продолжение подстройки под изменившуюся ситуацию. «Банкам предстоит сжиться с тем, что период низкой инфляции и низких в российском контексте процентных ставок сохранится не один год,— добавляет господин Проклов,— что означает для многих банков смену или серьезную адаптацию бизнес-модели».

Впрочем, другие аналитики настроены более оптимистично. Старший директор по финансовым институтам агентства Fitch Ratings Александр Данилов считает, что возврат на капитал в этом году составит около 15% (с учетом очистки данных от влияния МСФО 9 и санаций). В 2020 году, по мнению аналитика, возможно небольшое сокращение маржи в результате конкуренции и общего снижения уровня ставок, а также некоторый рост стоимости риска в ритейле. В корпоративном кредитовании, наоборот, стоимость риска может снизиться. По его оценкам, следующий год будет «не хуже этого». Усиления давления на рентабельность в 2020 году не ожидает и старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин. По его мнению, произойдет стабилизация чистой процентной маржи в районе текущих уровней. «Это связано с недавними снижениями ключевых ставок как ЦБ, так и американской ФРС, что должно привести к снижению стоимости фондирования»,— поясняет он. Тем не менее, из-за стагнирующей экономики и усилий ЦБ по снижению уровня закредитованности населения перспектив для роста процентных доходов у банков немного.

Виталий Солдатских