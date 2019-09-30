МИД России заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

Группировки «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ) уничтожены в Сирии, в том числе при помощи России, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

«Сирийский народ одержал, в том числе при поддержке России, решающую победу над терроризмом. Сегодня главные силы ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусры" и других террористических группировок, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, уничтожены»,— сказал господин Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, избавление от других террористов, в том числе в Идлибе, должно быть продолжено. При этом, как подчеркнул заместитель главы МИДа, необходимо проявлять заботу о мирных жителях.

Напомним, 30 сентября 2015 года Россия начала военную операцию против террористов в Сирии.

Как изменилась ситуация в этой стране, что потеряла и приобрела Россия, как поменялось отношение граждан к войне — в материале “Ъ”.