30 сентября, понедельник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Муниципал пожаловался в СКР на вмешательство Вячеслава Макарова в выборы

Муниципальный депутат из округа «Малая Охта» Василий Кунин обратился в следственный комитет с просьбой проверить действия председателя петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова.

Василий Кунин направил обращение на имя главы СКР Александра Бастрыкина. В нем он сослался на заявление главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, которая ранее сообщала, что у нее есть подтверждения вмешательства в муниципальные выборы некоторых депутатов ГД РФ и главы ЗакСа города. Василий Кунин отмечает в обращении, что председатель ЗакСа сам не отрицал свою причастность к вмешательству в избирательный процесс.

Олег Дилимбетов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерские проекты

Профиль пользователя