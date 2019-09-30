Муниципал пожаловался в СКР на вмешательство Вячеслава Макарова в выборы

Муниципальный депутат из округа «Малая Охта» Василий Кунин обратился в следственный комитет с просьбой проверить действия председателя петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова.

Василий Кунин направил обращение на имя главы СКР Александра Бастрыкина. В нем он сослался на заявление главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, которая ранее сообщала, что у нее есть подтверждения вмешательства в муниципальные выборы некоторых депутатов ГД РФ и главы ЗакСа города. Василий Кунин отмечает в обращении, что председатель ЗакСа сам не отрицал свою причастность к вмешательству в избирательный процесс.

Олег Дилимбетов