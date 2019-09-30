Прокуратура проверяет подачу тока по батареям в Воронеже

В Воронеже после эвакуации 115 жителей дома, где-кто-то из жильцов пустил электрический ток по батареям, прокуратура начала проверку, сообщили в ведомстве. «Прокуратура Коминтерновского района проводит проверку по факту нарушения жилищных прав граждан»,— сказали там.

В обслуживающей дом управляющей компании «Мастер» озвучили возможную причину появления тока в системе отопления. «Наши специалисты произвели обход и каждой квартиры. Проблемы с проводкой были выявлены лишь в квартире, где произошел пожар, и в квартире этажом ниже, из-за залития после тушения огня. Сегодня были произведены замеры силы тока в квартирах и выявлено отсутствие заземления некоторых электроприборов. Так, в одном из помещений, при включенном холодильнике, оборудование показало сразу 20 вольт на отопительном приборе рядом. Вероятнее всего, активное использование дополнительного электрооборудования и привело к появлению электричества на батареях»,— сказал директор УК Дмитрий Фурсов. Он также сообщил, что в доме начались работы по прокладке нового кабеля: «Новые провода повышенной прочности смогут выдержать современную электронагрузку на сети».

Напомним, жильцы были эвакуированы из-за бьющих током батарей. В мэрии рассказали, что получили жалобу от собственников одной из квартир о том, что «кто-то из соседей подсоединил электричество к системе отопления»: «Прибывший на место расчет принял решение вывести людей — два подъезда, третий и четвертый».

К понедельнику жильцы вернулись в свои квартиры, но там все еще был отключен газ. В мэрии сообщили, что сейчас ведутся поквартирные обходы для поиска источника тока. В мэрии отметили, что пострадавших во время эвакуации не было. По данным регионального главка МЧС, одновременно с ней в этом же доме умер пенсионер 1941 года рождения, но полиция не связывает эти события, объясняя его смерть «продолжительной пневмонией».

Сергей Калашников