Индийские университеты принимают в Москве

В рамках проекта развития сотрудничества с ЮНИДО (подразделение ООН по промышленному развитию) фонд «Росконгресс», Агентство стратегических инициатив и фонд «Инносоциум» открыли в Москве программу контактов с мировыми университетами по целям развития ООН. Первым мероприятием этой серии стала International Knowledge Sharing Week, в рамках которой в Москве работают представители университетов Восточной Индии.

Совместная программа АСИ, «Инносоциума» и «Росконгресса» — часть проекта по сотрудничеству с ЮНИДО. Программа инициирована представителем ЮНИДО по РФ Вероникой Пешковой, она предполагает серию международных, в том числе научных проектов в рамках программы ООН по целям устойчивого развития.

Ориентация программы — страны Латинской Америки, Африки и Азии. International Кnowledge Sharing Week, открывшаяся в Москве 26 сентября,— первое мероприятие этой серии, в ее рамках в Москве работают 45 представителей инновационных факультетов образовательной группы Восточной Индии (JIS Group), которые будут контактировать с представителями РАНХиГС, МИСиС, МЭИ, Научного парка МГУ, технопарков Москвы и ряда других структур.

Проекты, которые индийские университеты представляют в Москве, ориентированы на семь целей устойчивого развития ООН, которыми занята ЮНИДО: экономика, энергетика, демография, продовольствие, безопасность, космос, природа.

Особый интерес для индийских ученых представляют совместные проекты в сфере образования, а также биотехнологий, в частности клеточной терапии,— на открытии программы в Москве, в частности, выступали представители Государственного медицинского центра имени Бурназяна. Программа поддерживается координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию — заместитель главы совета Андрей Егоров открывал International Knowledge Sharing Week.

«Поддержка таких проектов крайне важна для нас. Сотрудничество с ЮНИДО выводит мероприятия фонда "Инносоциум" на новый, международный уровень и позволяет реализовать весь потенциал социальной платформы фонда "Росконгресс", в том числе в рамках целей устойчивого развития»,— отметила замдиректора фонда «Росконгресс», директор фонда «Инносоциум» Елена Маринина.

«Развитие научных и производственных связей с развивающимися странами может иметь большой эффект для России. Речь идет не только о синергии активно растущих экономик, но и о гуманитарном аспекте — лучшем взаимопонимании партнеров и создании почвы для новых перспективных проектов»,— подчеркнула она. В свою очередь, корпоративный директор АСИ Елена Мякотникова полагает, что программа в рамках сотрудничества с ЮНИДО не будет ограничена университетскими и научными обменами: связи и стратегические партнерства в рамках программы будут налаживаться с зарубежными компаниями и экспертами «для выработки совместных решений как в рамках глобальных проблем, так и в продвижении проектов».

Итоговые презентации групп, сформированных в программе, пройдут 5 октября.

Дмитрий Бутрин