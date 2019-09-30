В Адыгее открылся крупнейший в стране Кинологический центр в структуре ФТС

Сегодня в Майкопе состоялось торжественное открытие Кинологического центра Южного таможенного управления. В церемонии приняли участие Глава РА Мурат Кумпилов, исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России Андрей Струков, главный федеральный инспектор по РА Аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО Сергей Дрокин, начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко, начальник Краснодарской таможни Игорь Каплуновский, представители таможенной службы, правоохранительных органов республики, правительства Адыгеи, мэрии Майкопа.

Андрей Струков поздравил всех собравшихся со значимым для ФТС событием, подчеркнув, что созданный в Майкопе кинологический центр на сегодняшний день является самым крупным в России.

«Мы благодарны руководству республики за содействие в реализации проекта. Самый большой центр появился именно в Адыгее во многом благодаря заинтересованности со стороны органов власти, удобному географическому положению, а также опыту кинологической службы в регионе. Сегодня здесь созданы отличные условия для подготовки специалистов. Ежегодно Кинологический центр сможет обучать около 200 кинологов со своими питомцами. Планируем также проводить и соревнования международного уровня», – сказал Андрей Струков.

Исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России особо отметил сложившиеся конструктивные отношения с органами власти республики и вручил награды. Глава Адыгеи награжден медалью «За укрепление таможенного содружества».

В свою очередь Мурат Кумпилов поздравил собравшихся с завершением строительства Кинологического центра и отметил значимость проекта для региона.

«Мы заинтересованы в работе нового Кинологического центра Южного таможенного управления, усилении сотрудничества с таможенными органами. Сегодня это особенно актуально в связи со стоящими задачами по наращиванию экспортного потенциала Адыгеи, выполнению национальных проектов. Кроме того, нам важно налаживать сотрудничество в рамках подготовки кадрового потенциала. Новый кинологический центр может стать хорошей площадкой для получения практических навыков студентов Майкопского государственного технологического университета, которые обучаются по специальности «таможенное дело», – отметил Глава Адыгеи.

Новый центр возведен на площади 7,5 га на базе ранее действующего кинологического подразделения, которое стало основой для нового крупного Кинологического центра ЮТУ. Он предназначен для круглогодичного обучения как начинающих кинологов, так и специалистов; повышения квалификации в дрессировке собак по общему и специальным курсам. Одновременно центр может принимать на обучение 30 кинологов из всех регионов со своими собаками.

После церемонии открытия заместитель начальника Южного таможенного управления Александр Скрипкин провел экскурсию по объекту и рассказал почетным гостям о функционировании Кинологического центра. Здесь созданы условия для обучения собак в условиях, которые приближены к реальным. Построены административные, бытовые и технические помещения, тренировочные площадки и объекты, имитирующие различные виды пунктов пропуска воздушного, железнодорожного, автомобильного и водного транспорта. В ходе открытия состоялись показательные выступления кинологов со служебными собаками.