В Ростове прошел первый этап конкурса по выбору сити-менеджера

Комиссия конкурса по выбору главы администрации Ростова в понедельник, 30 сентября, провела первый этап отбора кандидатов. Из 15 подавших документы 13 человек прошли во второй тур, об этом журналистам рассказал председатель комиссии, заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой.

Прием документов на участие в конкурсе проводился с 23 по 27 сентября, их подали 15 человек, в том числе и. о. главы администрации Ростова Алексей Логвиненко, министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Косинов, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи и другие. Во второй тур прошли все кандидаты, кроме двух, у которых нет достаточного стажа работы на руководящих должностях.

Следующий тур назначен на 11 октября, в результате него определятся два финалиста — одного из них Гордума Ростова в итоге назначит главой администрации.

Кристина Федичкина