ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях

В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС). В фиктивных письмах налогоплательщиков просят с помощью QR-кода перевести задолженность на счет мошенников.

«Налоговая служба фиксирует участившиеся случаи мошенничества с налоговыми уведомлениями, поэтому рекомендует проверять информацию с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика"»,— сказал представитель ФНС. Он подчеркнул, что служба не имеет отношения к поддельным письмам, о которых сообщают пользователи Facebook.

Ранее с наплывом мошенников также столкнулись банки и операторы связи. В частности, мошенники звонят клиентам с подменой номера кредитной организации. По данным ЦБ, за лето мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров, однако участники рынка считают, что проблема гораздо серьезнее.

Подробности — в материале “Ъ” «Мошенники заняли телефоны».