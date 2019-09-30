Установлены причины массовой гибели пчел в Татарстане

Массовая гибель пчел в Татарстане произошла из-за сельскохозяйственных инсектицидов, которыми агропроизводители обрабатывали посевы, передает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора управления аквакультуры и пчеловодства республики Фаиза Динмухаметова. По его словам, это подтверждают результаты экспертизы.

Минувшим летом в Татарстане погибли порядка 5 тыс. пчелосемей. Сумма ущерба оценивается в 6 млн руб. Однако, она может увеличиться на 500-600 тыс. руб., уточнил господин Динмухаметов. Это связано с тем, что на сегодняшний день не от всех пчеловодов поступили документы на возмещение ущерба. Заявки подали 22 человека из восьми районов Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ожидают снижения производства меда из-за массовой гибели пчел.

"Ъ-Казань"