В Самаре бывший директор школы подозревается в присвоении 1,4 млн рублей

В Самаре бывший директор школы присвоил 1,4 млн руб. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установил надзорный орган, в период с 2018 года по март 2019 года злоумышленник ежемесячно начислял работникам единовременные премии за исполнение работ, которые они не выполняли. Всеми денежными средствами бывший директор школы распоряжался по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ранее сообщалось, что в Тольятти было возбуждено уголовное дело в отношении директора школы №85, расположенной в Комсомольском районе города. Руководитель образовательного учреждения подозревается в присвоении или растрате вверенного имущества.

Алена Смирнова