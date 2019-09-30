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В Ростовской области может снова появиться должность вице-губернатора

В состав правительства Ростовской области может вернуться должность вице-губернатора, сообщает „Ъ“ со ссылкой на свой источник. Этот пост может занять Виктор Вовк, который покидает должность заместителя главы Росморречфлота агентства. Сейчас господин Вовк курирует внутренний транспорт. Самым вероятным сменщиком собеседники “Ъ” в отрасли называют бывшего первого заместителя главы ФГБУ «Канал имени Москвы» Владимира Аборнева.

Сейчас в регионе нет должности вице-губернатора. Последним этот пост занимал Сергей Горбань, который в 2014 году перешел на должность главы администрации Ростова. При этом у губернатора Ростовской области есть два первых заместителя. Эти посты занимают Игорь Гуськов и Виктор Гончаров.

Дарья Голякова


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