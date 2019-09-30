В Уфе эксперты развенчали миф о низкой маржинальности социального бизнеса

Проблемы развития социального предпринимательства обсудили на V форуме малого и среднего бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС. Организатором круглого стола выступил медиахолдинг РБК Уфа.

Единый реестр социальных предпринимателей создадут в России не позднее 20 декабря 2020 года. В настоящее время подобные списки существуют на уровне муниципалитетов, регионов и действуют разрозненно, сообщил депутат Госдумы Зариф Байгускаров.

Проблемы развития социального предпринимательства обсудили на V форуме малого и среднего бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС. Организатором круглого стола выступил медиахолдинг РБК Уфа.

«Реестр упорядочит работу по предоставлению мер господдержки социальным предпринимателям и позволит отслеживать, насколько эффективно получатели ими воспользовались», — отметил Зариф Байгускаров.

Создание подобного реестра стало возможным благодаря четкому определению самого понятия социального предпринимательства. В этом плане 2019 год стал «судьбоносным» для представителей отрасли, отметила руководитель Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Башкортостана Ирина Абрамова.

«В этом году в рамках 209-го Федерального закона, регулирующего деятельность малого и среднего предпринимательства, законодательно закреплено понятие социального предпринимательства», — отметила руководитель ЦИСС.

Чтобы соответствовать данной категории, такой предприниматель должен обеспечивать занятость социально незащищенных групп населения, реализовывать производимые такими гражданами товары, а также вести работу по определенным видам деятельности. В их числе организация отдыха и оздоровления детей, инвалидов и пенсионеров, услуги в сфере образования детей и культурно-просветительская деятельность.

«Реестр поможет сделать все меры господдержки социальных предпринимателей прозрачными, а также справедливо распределять их между разными получателями», — отметила Ирина Абрамова.

В числе уже существующих мер – субсидии, льготная аренда и налоговые преференции. Кроме того, накануне депутаты регионального парламента освободили от налога на имущество организации, занимающиеся оздоровлением детей.

«Данная льгота уже действовала, но только в отношении государственных организаций подобного профиля. Теперь же круг получателей расширен, ее должны предоставлять организациям разных форм собственности», — сообщила депутат Государственного Собрания-Курултая республики Рузалия Хисматуллина.

По словам Ирины Абрамовой, более 92% социальных предпринимателей нуждаются в привлечении финансирования для роста и развития.

«Причем эти деньги должны быть дешевыми», — подчеркнула руководитель ЦИСС.

Новую линейку инструментов поддержки презентовала «Корпорация МСП».

«В числе самых востребованных – финансово гарантийная поддержка, при которой ставка кредитования для конечного заемщика – то есть субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 9,6-10,6%, — сообщила советник дирекции «Корпорации МСП» Юлия Гаранова. — Сумма кредита от 3 млн до 1 млрд рублей».

Непосредственно для социальных предпринимателей действует программа микролизинга на новое оборудование: медицинское, для осуществления педагогической деятельности, восстановления и реабилитации. Также разрабатывается новый гарантийный продукт с покрытием до 75%.

«Во всех регионах уровень развития социального предпринимательства разный. Не надо дожидаться федеральных новаций. Надо разрабатывать свои программы, — отметила исполнительный директор Фонда социальных региональных программ «Наше будущее» Юлия Жигулина. – Сейчас происходит локализация рынка социальных инвестиций».

В числе основных трендов социального предпринимательства присутствующие на круглом столе представители отрасли назвали развитие франчайзинга, масштабирование и тиражирование проектов. Кроме того, было заявлено о высокой, порядка 96%, степени «выживаемости» социальных предпринимателей в программах акселерации и развенчан миф о низкой маржинальности социальных предприятий.

«Частные детские сады, к примеру, дают маржинальность до 60%», — отметил директор департамента акселерационных программ Фонда по поддержке социальных проектов Дмитрий Богданов.

«Социальные компании могут быть крупным бизнесом», — поддержал его член генерального совета «Деловой России», основатель и владелец компании «Европейская Юридическая Служба», руководитель ряда сервисных проектов Сергей Бекренев.

Автор: Альфия Кутлуева

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