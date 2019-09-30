Росгвардеец, травмированный офицером, вышел из комы

Служащий Росгвардии Владислав Орлов, который впал в кому после «спарринга» с офицером из своей части, очнулся. Об этом сообщила его мать Ольга Орлова.

Молодой человек был госпитализирован 14 сентября в городскую больницу Ломоносова. Там ему сделали трепанацию черепа.

Как заявляла ранее госпожа Орлова, сын проходил срочную службу и не хотел подписывать контракт. Предположительно, на этой почве молодой человек конфликтовал с командиром.

Известно, что расследование в отношении офицера проводит военный следственный комитет и военная прокуратура. На запрос “Ъ-СПб” о ходе следствия ответа пока не поступило (он был направлен 20 сентября).

Рядовой Орлов проходил срочную службу в разведроте Росгвардии в военчасти 77832. До 5 октября он должен был находиться на полигоне в Петергофе на учениях.

Олег Дилимбетов