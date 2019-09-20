Следователи проверяют часть, где росгвардеец впал в кому якобы после спарринга с офицером

Военное следственное управление по ЗВО, а именно 53-й следственный отдел, а также прокуратура военчасти 77832 проводят проверку по факту получения тяжких телесных повреждений рядовым Росгвардии во время якобы спарринга с офицером. 20-летний Владислав Орлов впал в кому после боя с членом офицерского состава. Имя его не разглашается в интересах следствия.

Уголовное дело пока не возбуждено. Официальная позиция правоохранителей — несчастный случай во время спарринга, сообщила мать пострадавшего Ольга Орлова. Она же уверена, что сын получил травмы из-за того, что отказывался подписывать контракт с частью.

«Мне приятель Влада говорил, что тот переживал, потому что отказывается от контракта, из-за чего у него были проблемы. Он также у меня просил, если мне позвонят, сказать, что я не хочу, чтобы он подписывал контракт. Потому что ко мне должны прислушаться — я инвалид, я после операции только. Я так понимаю, на этой почве все произошло»,— рассказала “Ъ-СПб” госпожа Орлова.

Рядовой Орлов проходил срочную службу в разведроте Росгвардии в военчасти. До 5 октября он должен был находиться на полигоне в Петергофе на учениях. Однако 14 сентября был госпитализирован в больницу в Ломоносове в состоянии комы. Там ему сделали трепанацию черепа.

«Я разговаривала с начмедом части, он сказал, что не понимает, какой мог быть спарринг, если не было врачей, а у бойцов не имелось соответствующей амуниции»,— подчеркивает госпожа Орлова.

К тому же командованию части потребовалось три дня, чтобы найти транспорт для перевозки Владислава Орлова в Военно-медицинскую академию в Петербург, где ему могли оказать соответствующую помощь. «Нам удалось перевезти его только 18 сентября. Мне пришлось приложить максимум усилий, потому что в больнице в Ломоносове сказали, что у них нет оборудования, чтобы вылечить человека, они могут только поддерживать состояние, и его нужно срочно перевозить в другое учреждение. В части мне сказали, что Влада им не отдают. Я дозвонилась до департамента здравоохранения в Москву, и только после этого его удалось перевезти. Положительных прогнозов врачи не дают»,— поделилась Ольга Орлова.

Олег Дилимбетов