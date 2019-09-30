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Фото: Jack Barclay Bentley

Bentley Continental GT превратили в арт-кар

Купе Bentley Continental GT по заказу британского дилера Jack Barclay Bentley превратили в арт-кар, созданный художественной галереей JD Malat Gallery и известным исландским художником Катрин Фридрикс.

Проект, получивший название Speed of Light — Commander, призван символизировать движение даже в тот момент, когда автомобиль стоит. Рисунок, выполненный в черно-белых тонах, был нанесен на кузов вручную.

Напомним, премьера третьего поколения купе Bentley Continental GT состоялась в конце августа 2017 года.

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