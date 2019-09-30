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Mitsubishi сделала Pajero Sport в честь «Терминатора»

Компания Mitsubishi представила особую модификацию внедорожника Pajero Sport, посвященную фильму «Терминатор: Темные судьбы».

Спецверсия создана на базе комплектации Instyle с дизельным 181-сильным 2,4-литровым двигателем и системой полного привода Super Select II. Визуально модель отличается шильдиками с обозначением особой модификации на передних крыльях, крышке багажника и передней панели напротив переднего пассажирского сидения, названием модели на капоте, особыми накладками под передним и задним бампером, расширителями колесных арок и накладками на двери в цвет кузова, хромированным наконечником на выхлопной трубе, спойлером на крышке багажника, особыми 18-дюймовыми колесными дисками и черными цветом кузова.

В продажу посвященный «Терминатору» Mitsubishi Pajero Sport поступит по цене от 3 млн руб.

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