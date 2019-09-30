КСК «Зенит» объявил торги на достройку 50-метрового бассейна в Ижевске

Культурно-спортивный комплекс «Зенит» объявил аукцион на достройку 50-метрового бассейна в Ижевске. Максимальная цена контракта составляет 580 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчик планирует достраивать объект за счет привлечения кредитов. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 октября 2019 года. Итоги торгов подведут 15 октября.

Напомним, что строительство 50-метрового бассейна в Ижевске возле стадиона «Зенит» началось в 2013 году. Сроки сдачи объекта несколько раз сдвигались из-за долгов республики перед ПАО «Газпром», который занимался его возведением. В марте 2018 года сообщалось, что на завершение строительства требуется порядка 400 млн руб. В мае 2018 года власти Удмуртии заявили о планах достроить бассейн за счет концессионера. Недавно стало известно, что концессионером по достройке бассейна и реконструкции ледового дворца «Ижсталь» выступит КСК «Зенит».