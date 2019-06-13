Первый вице-премьер Удмуртии рассказал о условиях концессии по ледовому дворцу «Ижсталь» и бассейну в Ижевске

Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин рассказал о причинах и условиях концессионного соглашения с КСК «Зенит» по реконструкции ледового дворца «Ижсталь» и строительству 50-ти метрового бассейна в Ижевске. Об этом он сообщил на встрече с журналистами 13 июня.

«КСК "Зенит" в данном случае выполняет роль проектной организации. Понятно, что это не застройщик. Мы не нашли на российском рынке игроков, которые готовы по нашим условиям и честно для республики закончить эти объекты. Поэтому, в данном случае, это способ более быстро закончить эти объекты и оставить их в управлении частной компании. КСК "Зенит" — акционерное общество и оно руководствуется принципами любой другой частной компании. Да, будет привлечение кредитов — акционерное общество, предлагая нам заключить концессионное соглашение, привлекает ресурсы на внешнем рынке. Мы активно ведем переговоры с банками, чтобы проценты по кредитам были сильно ниже рыночных и чтобы они были максимально долгими, чтобы КСК могло погасить их с помощью операционной прибыли»,— заявил первый вице-премьер.

Напомним, что о заключении концессии между правительством Удмуртии и КСК «Зенит» по по ледовому дворцу «Ижсталь» и бассейну в Ижевске стало известно в апреле 2019 года. Стоимость работ по каждому объекту оценили более, чем в полмиллиарда рублей. Норма доходности по проектам составит не более 12%, срок окупаемости – не менее восьми лет.