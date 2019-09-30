У обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева нашли рак

У обвиняемого в государственной измене 75-летнего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева диагностирован рак. 27 сентября господин Кудрявцев был отпущен под подписку о невыезде.

«В СИЗО "Лефортово" нашему подзащитному врачи изолятора поставили диагноз рак. С сегодняшнего дня Кудрявцев проходит обследование в онкоцентре в Москве»,— сообщил ТАСС адвокат господина Кудрявцева Евгений Смирнов.

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Напомним, по версии ФСБ, Виктор Кудрявцев передавал секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал» бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Коллеги и его близкие заявили, что обмен информацией происходил в 2011–2013 годах в рамках проекта по аэродинамике многоразовых космических кораблей, совместного с Минобрнауки России.

О развитии дела — в публикации “Ъ” «Шпионское дело разделили по медицинским показаниям».