Сбербанк запускает промо вклад в рублях «Выгодный старт»

Вклад «Выгодный старт» можно открыть по ставке от 5,40% до 6,50% годовых до 30 ноября 2019 года.

30 сентября 2019 года — Сбербанк запускает промо вклад «Выгодный старт» в рублях. Вклад действует для жителей юга и Северного Кавказа с 30 сентября по 30 ноября 2019 года.

Минимальная сумма промо вклада — 50 тысяч рублей. Начисление процентов производится в конце срока. Сроки размещения — 6 месяцев, 12 месяцев и 1,5 года. Ставка по промо вкладу составит от 5,40% до 6,50% годовых.

Вклад «Выгодный старт» можно открыть в удаленных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») клиентам банка, на имя которых в период с 20 августа 2018 по 20 сентября 2019 не открывались другие вклады в Сбербанке.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:





«Вклад - надежный способ не только сохранить сбережения, но и заработать на процентах, которые предлагает банк при открытии депозита. У Сбербанка широкая линейка вкладов. Предложение по новому вкладу «Выгодный старт» будет отображаться в приложении «Сбербанк Онлайн» для клиентов, подходящих по условиям, оформить его можно в один клик».