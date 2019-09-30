Мужчину задержали за оскорбительную надпись о Путине на заборе Русского музея

В Санкт-Петербурге задержан 42-летний Игорь Соколов, который, по версии полиции, сделал оскорбительную надпись о президенте России Владимире Путине и ФСБ на ограде Михайловского дворца, где располагается Русский музей.

Полиция Петербурга поднята по тревоге. Ищут вандала, оскорбившего Путина и Русский музей https://t.co/zGVS3T7srM pic.twitter.com/Wm7qMVLZhy — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) September 29, 2019

По данным «Фонтанки», возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм). В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти “Ъ-Спб” не подтвердили эту информацию.

Как сообщает «Фонтанка», Игорь Соколов сделал надпись на заборе вечером 29 сентября: это зафиксировали камеры видеонаблюдения. На вопросы о том, зачем он написал оскорбительные выражения, мужчина не отвечает. Издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечает, что Игорь Соколов не состоит в списках политических активистов, а также не задерживался на протестных акциях.

Марина Царева, Санкт-Петербург