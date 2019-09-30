Воронежская область ищет банки для перекредитования на 15 млрд рублей

Правительство Воронежской области опубликовало восемь тендеров на открытие для регионального бюджета возобновляемых кредитных линий на общую сумму в 15,3 млн руб., сообщает DeFacto со ссылкой на аукционную документацию. В облправительстве отмечают, что линии должны быть открыты «по более выгодным ставкам» взамен существуют. Банки открывают кредитные линии бюджету для привлечения заемных средств лишь при возникновении необходимости, поэтому госдолг региона увеличиться не должен.

По данным Минфина на 1 сентября, у бюджета Воронежской области полностью отсутствует задолженность по банковским кредитам. В сумме госдолг региона (в основном, перед федеральным бюджетом) составляет 21,72 млрд руб. Воронежская область ранее одной из первых в Черноземье смогла полностью погасить долг бюджета перед банками со ставкой в пределах 8%, заместив его займами из федерального бюджета под 0,1%.

«Сейчас речь идет фактически о технической процедуре: перекредитовании существующих кредитных линий под более низкий процент, что стало возможным благодаря недавнему снижению ключевой ставки и последовавшему за этим снижением ставок по кредитам в банках»,— сказали в облправительстве.

Заявки на участие в торгах будут приниматься до 18 октября, сами аукционы пройдут 22 октября. Максимальная цена контактов составляет в сумме 3,4 млрд руб. Были опубликованы пять тендеров по линиям на 2 млрд руб., и по одному на 2,8, 1,5 и 1 млрд руб. Срок возможного привлечения средств в разных тендерах колеблется от 3 до 3,5 лет.

Сергей Калашников