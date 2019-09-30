Кредиты пересчитают по долговой нагрузке

Россиянам станет сложнее получить кредит: с 1 октября банки, по требованию ЦБ, будут тщательнее оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков и рассчитывать предельную для них долговую нагрузку. Кредитные организации соберут данные о доходах клиента и обо всех выданных ему займах и сравнят эти суммы.

Если выплаты по кредитам превысят половину общего дохода, банку придется резервировать под такой заем больше денег из-за повышенного риска. Поэтому и условия для заемщика будут более жесткими. Но вряд ли эти меры скажутся на объемах кредитования в целом, считает замгендиректора Института развития финансовых рынков Валерий Петров: «Введение нового порядка выдачи кредитов не окажет серьезного влияния ни на банки, ни на заемщиков. На текущий момент массовых случаев выдачи средств ненадежным заемщикам практически нет. Эти правила, скорее всего, просто упорядочат систему кредитования, а какого-то существенного влияния в части увеличения заработка отдельных категорий банков или, наоборот, снижения объемов кредитов, которые берет население по сравнению с текущим уровнем, скорее всего, не окажет».

При этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин не раз заявлял о том, что ситуация в потребительском кредитовании становится опасной. Так, например, 15% заемщиков тратят на выплаты долгов более 70% своего дохода. По мнению министра, население чересчур закредитовано, и ответственность за это должны нести и сами банки. И новые правила выдачи кредитов проблему не решат, уверен независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Это попытка борьбы с “плесенью” вместо того, чтобы бороться с “сыростью”. Когда в стране шесть лет подряд падают доходы населения, многие люди действительно нуждаются в деньгах. Сама по себе эта мера может замедлить темпы потребительского кредитования, но проблему закредитованности она совершенно точно не решает, потому что последняя возникает не из-за того, что у людей чрезмерная долговая нагрузка, а из-за того, что у них мало денег. Есть главная опасность этой самой предельно долговой нагрузки — это расцвет теневого кредитования. Потому что если людям понадобятся деньги, они не смогут их взять в банках, у легальных кредитных организаций. А переход людей к работающим без лицензии МФО никакой регулятор не сможет увидеть, под какой процент люди занимают и что будет».

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В свою очередь, в ЦБ не разделяют опасения Минэкономразвития. Как заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина, новые правила выдачи займов замедлят темпы роста потребкредитования с текущих примерно 20% до 10-15%.

Андрей Загорский