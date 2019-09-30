«Чувство свободы там, где есть электричество»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о линейке бренда Bentley с электромоторами и принципе работы автомобилей.

Автопроизводители тоже иногда шутят 1 апреля — рассылают пресс-релизы, как сейчас принято говорить, с фейковыми новостями. Пару лет назад одна такая новость пришла от известного британского производителя внедорожников. В ней сообщалось, что компания установила в Шотландии самую высокогорную в мире зарядную станцию для электромобилей. В качестве иллюстрации предлагалась фотография, где на вершине горы стоял внедорожник, подключенный к проводу, тянущемуся от колонки, торчащей из скалы. Даже ребенку было очевидно, что это полная ерунда, хотя бы потому, что откуда там, в Хайлэнде возьмется электричество, разве что от молний по причине близости к небесам.

Но смех этот, надо сказать, был сквозь слезы. Потому что очень скоро подобные зарядные станции кому-то придется строить. Компания Bentley, например, на днях объявила, что уже в 2023 году каждая модель в линейке бренда будет иметь электрическую версию. А пока, как первый шаг в этом направлении, на рынок в этом году поступит плагин-гибридная модификация внедорожника Bentayga.

Помимо трехлитрового бензинового V6 на машине установлен электромотор мощностью 94 кВт. Соответственно, у автомобиля теперь есть три режима движения. Первый — полностью электрический: питаясь от батарейки, такой Bentley может проехать порядка 40 км. Второй режим — комбинированный: какой из силовых агрегатов задействовать, решает компьютер, основывая свои действия на условиях движения, показаниях навигационной системы и тому подобных данных. Третий режим называется hold: машина использует исключительно двигатель внутреннего сгорания, экономя электричество, до того момента, когда ты, например, въезжаешь в город, и надо бы вести себя «поэкологичнее». Когда Bentayga станет полностью электрическим, такого выбора у водителя уже не будет.

Когда-то считалось, что внедорожник дарит тебе чувство свободы. Скоро формулировка вынужденно станет иной: «чувство свободы там, где есть электричество».