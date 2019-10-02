Тепло национального значения

Принятие закона о ценовых зонах стало первым шагом к приведению в порядок систем теплоснабжения в российских городах. Однако его внедрению препятствует рекомендательный характер законодательства: несмотря на «потепление» местных властей к этой концепции, переговоры с ними идут непросто и занимают много времени. Если выровнять во времени переход на альткотельную в крупных российских городах, подсчитали теплоэнергетики, под появившиеся гарантии можно было бы привлечь кредитование в достаточном объеме, чтобы 3 трлн руб. инвестиций, необходимых для модернизации, за 20 лет были погашены без дополнительной нагрузки на потребителя. Существенный импульс этому процессу могло бы придать внесение теплоснабжения в список нацпроектов.

Дискуссии с задержкой

В 2018 году президент подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий и утверждающий национальные проекты России. В нем определены 13 направлений развития, собранных в три группы: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». По состоянию на начало 2019 года их совокупный бюджет оценивался в 25,7 трлн руб.

Это направления первоочередной важности, проекты, необходимые для выживания страны. Именно это роднит их с вопросом о развитии теплоснабжения. Глобален и масштаб проблемы: на сегодняшний день ликвидация отставания в обновлении теплоснабжения необходима не только в отдельных городах, но и в целом по России. Сегодня системы централизованного теплоснабжения городов устарели как физически (см. инфографику), так и морально. Часть проблем, связанных с современным состоянием системы, возникло еще при ее создании, в результате решений, принятых в советские времена. Первая — это низкая энергоэффективность жилья. Плановая экономика позволяла гибко разносить затраты между строительным и эксплуатационным комплексом, и при принятии решений о том, как должно быть организовано жилье, с учетом всего множества факторов было принято решение строить менее монументально, компенсируя это сжиганием большего количества топлива для отопления. Вторая — отсутствие учета потребленного тепла. Если отпуск учитывается скрупулезно, то оценить потребление, как правило, можно только очень приблизительно. Сегодня системами учета оборудованы менее трети многоквартирных домов.

Исторические проблемы системы усугубляются обветшанием сетей, скорость которого вдвое опережает темпы обновления инфраструктуры. При этом высокая себестоимость неэффективных котельных, в иных обстоятельствах вытеснившая бы их из бизнеса, покрывается тарифом «затраты плюс» и оплачивается населением. Без реформ шанс нагнать темпы исчерпания сетями проектного ресурса станет совсем призрачным.

Принятие в 2017 году механизма альтернативной котельной стало огромным шагом к возврату централизованного теплоснабжения к нормальному функционированию. Однако на сегодняшний день ей грозит маргинализация: ценовые зоны вводятся лишь в некоторых городах, а в наиболее перспективных с точки зрения оптимизации теплоснабжения населенных пунктах компании и муниципалитеты вступают в затяжные переговоры, которые задерживают необходимый результат на годы.

«Нужно, чтобы закон о ценовых зонах, или об альткотельных, перестал быть рекомендательным,— говорит генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер.— Сегодня он не обязателен к исполнению. И мы тратим огромные усилия на убеждение мэрий, губернаторов, дум и так далее. Несложно объяснить, но верить не хотят и менять не хотят».

Триллионы с отдачей

Затраты на решение этих проблем поддаются подсчету.

Так, по оценке «Т Плюс», инвестиции в инфраструктуру централизованного теплоснабжения городов в 2020–2029 годах должны составить около 3 трлн руб. с учетом стоимости финансирования под 8% в течение 20 лет.

Объем сопоставим с другими нацпроектами. При этом лишь 8% из этой суммы можно профинансировать за счет программы ДПМ-2, то есть, по сути, за счет рынка электроэнергии. Еще 63% должны предоставить частные и государственные компании, а 29% — госфонды и институты развития, такие как Фонд содействия реформированию ЖКХ, фонды капитального ремонта, РФПИ, ВЭБ и т. д.

Для среднего города-миллионника, по оценкам «Т Плюс», объем необходимых инвестиций в комплексную модернизацию инфраструктуры (когенерация и котельные, передача и распределение, теплопринимающее оборудование и учет) составляет 53 млрд руб. за десять лет. При этом наибольшие эффекты от модернизации можно получить в крупных городах с населением от 500 тыс. человек, требующих около 1,5 трлн руб. инвестиций (без Москвы и Петербурга).

«Красота» идеи включения развития теплоснабжения в число нацпроектов в том, что инвестиции в отрасль дают не только безусловно важные, хотя трудно выражаемые в деньгах эффекты, но и прямой возврат вложений. Но чтобы эти инвестиции были обеспечены без давления на платежку потребителя, бюджетных вливаний любого уровня не хватит — необходимы заемные средства. Чтобы их предоставить, финансистам нужны гарантии, в первую очередь прозрачная модель, формула цены и неизменность законодательства.

Все это обеспечивает модель альткотельной. В ценовых зонах долгосрочные гарантии возврата вложений с синхронизацией инвестиций в комплексную модернизацию инфраструктуры централизованного теплоснабжения и повышение энергоэффективности зданий способны привести к росту эффективности на 50%. Это позволяет обеспечить возврат инвестиций с процентами по займам в течение 20 лет при сохранении приемлемого прироста платежа жителей за тепло, не превышающего установленных пределов на уровне инфляции.

Для гарантии приоритетности перехода на эту модель и однородности инвестиционных условий обязательный характер ее исполнения может быть дополнен включением ее в перечень национальных проектов России. Особенность их статуса — в том, что указом президента правительство обязано обеспечить их реализацию с целью достижения обозначенных в указе национальных целей к 2024 году. Таким образом, обозначенные в них мероприятия получают существенный приоритет перед иными задачами.

Форсированные инвестиции

Обеспечение приоритетности модели альткотельной позволит заручиться максимальной поддержкой регионов для перехода к ценовым зонам теплоснабжения в крупных городах. Это позволит запустить другие необходимые мероприятия комплексной программы модернизации инфраструктуры теплоснабжения и ЖКХ. Среди них — стимулирование установки приборов учета тепловой энергии, в том числе через введение повышающих коэффициентов к нормативу для граждан и увеличение таких коэффициентов для управляющих организаций. Государственные институты развития должны получить возможность инвестировать в инфраструктуру теплоснабжения средства пенсионных накоплений. Также необходимо в рамках госпрограммы инвестировать в эффективное энергосберегающее оборудование во всех зданиях, занимаемых государственными учреждениями. В перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств соответствующего фонда, должна быть включена установка индивидуальных тепловых пунктов, систем учета, автоматизации и диспетчеризации потребления тепловой энергии. Также следует рассмотреть дополнительные меры господдержки проведения комплексных энергоэффективных ремонтов жилого фонда.

Участники рынка солидарны в том, что необходима государственная помощь для реализации мероприятий, повышающих эффективность систем централизованного теплоснабжения. «Государственная программа модернизации остро необходима для тех городов, где отсутствуют потенциальные инвесторы и в силу отдаленности, экономической ситуации и других причин муниципалитеты не могут найти достаточное финансирование для обновления инфраструктуры,— уверены в СГК.— Сейчас в Минстрое рассматриваются варианты оказания государственной поддержки таких населенных пунктов. В государственной стратегии ЖКХ предлагается прописать критерии подобных программ по модернизации теплоснабжения».

«Стремление власти искусственно удерживать низкие тарифы на энергоресурсы в ущерб эффективности, обновлению городского хозяйства и переходу на качественно новый уровень в сфере услуг ЖКХ рано или поздно приведет проблему недоинвестированности сектора в тупик,— полагает партнер VYGON Consulting Алексей Жихарев.— Низкие тарифы неминуемо будут приводить к убыточности данной деятельности, что будет формировать риски для надежности инфраструктуры вплоть до серьезных длительных аварий в отопительный период».

Сегодня 30% тепловых сетей в России нуждаются в срочной замене, ежегодная потребность в финансировании оценивается до 250 млрд руб., напоминает он. «Осуществить это полностью за счет частных инвестиций будет крайне сложно — определенная поддержка бюджетов позволила бы энергокомпаниям захеджировать часть рисков в таких проектах,— полагает господин Жихарев.— Целевая программа, в рамках которой города и энергокомпании конкурировали бы за государственное софинансирование, могла бы стать дополнительным стимулом для активизации процесса модернизации».

Анна Павлова, Наталья Семашко