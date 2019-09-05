В Татарстане за семь месяцев продали 76,7 тысяч легковых машин с пробегом

Татарстан занял девятое место среди российских регионов с наибольшим числом проданных легковых автомобилей с пробегом за семь месяцев 2019 года. В республике за этот период продали 76,7 тыс. машин, что 4,2% больше прошлогодних результатов, говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».

Всего в России за январь-июль этого года реализовали почти 3 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 0,4% меньше данных прошлого года. Лидером рейтинга стала Московская область, где продали 191, 5 тыс. машин (рост составил 8,8%). Второе место заняла Москва (147,9 тыс. проданных авто), третье — Краснодарский край (144,6 тыс.). В десятку лидеров помимо Татарстана вошли Санкт-Петербург (100,1 тыс.), Свердловская область (89,2 тыс.), Ростовская область (87,2 тыс.), Башкортостан (85,6 тыс.), Челябинская (77 тыс.) и Новосибирская области (74,5 тыс.).

Ранее сообщалось, что продажи подержанных автомобилей в Татарстане сократились на 10%. По этому показателю республика заняла седьмое место среди регионов России.

"Ъ-Казань"