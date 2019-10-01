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Топ-25 директоров по логистике и цепям поставок (по отраслям)

"Топ 1000 российских менеджеров". Приложение от , стр. 8
ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Коваль Ирина Юрьевна Директор по закупкам и логистике IBS
2 Старков Дмитрий Сергеевич Директор по закупкам и логистике «Микрон»
3 Карабанов Александр Сергеевич Директор по логистике ГК АТОЛ
Машиностроение
1 Перминов Максим Васильевич Директор по логистике «Автотор Холдинг Менеджмент»
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Батехин Сергей Леонидович Старший вице-президент—руководитель блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития «Норникель»
2 Коваленко Мария Анатольевна Директор по снабжению УК «Металлоинвест»
3 Кравченко Павел Анатольевич Начальник управления логистики Магнитогорский металлургический комбинат
4 Аненков Михаил Анатольевич Заместитель генерального директора по логистике Трубная металлургическая компания
5 Сахно Дмитрий Викторович Директор по продажам сырья, закупкам и логистике «Северсталь Менеджмент»
Лебедев Алексей Викторович Генеральный директор УК «Мечел-Транс» «Мечел»
Сервис и производство потребительских товаров
1 Елецких Илья Владимирович Директор по логистике по стране «Coca-Cola HBC Россия»
2 Войтиков Константин Николаевич Вице-президент по производству и поставкам Unilever
3 Ступин Родион Сергеевич Операционный директор Группа компаний «Медси»
Связь и телекоммуникации
1 Шоржин Валерий Викторович Вице-президент по закупкам и административным вопросам МТС
2 Петров Алексей Владимирович Директор по снабжению «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
3 Блинов* Артем Георгиевич Директор по закупкам и административным вопросам Московская городская телефонная сеть
Торговля
1 Дементьева Ирина Петровна Директор по управлению поставками, дистрибуцией и логистикой Группа «М.Видео-Эльдорадо»
2 Шульга Денис Анатольевич Директор по логистике Торговая сеть «Перекресток»
3 Эмрот Вера Александровна Директор по логистике и цепям поставок «Ашан Ритейл Россия»
4 Гуров Денис Валерьевич Директор по управлению цепями поставок и эксплуатации «Дикси»
5 Павлович Андрей Игоревич Директор цепи поставок Ozon
Транспорт
1 Давидян Ирина Евгеньевна Директор по логистике UCL Holding
Химическая промышленность
1 Ковшов Всеволод Владимирович Директор «Уралхим-Транс» ОХК «Уралхим»
Энергетика и топливный комплекс
1 Илатовский Денис Викторович Директор по логистике Сибирская угольная энергетическая компания
2 Пискунов Анатолий Николаевич Директор по закупкам и логистике Башкирская электросетевая компания
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