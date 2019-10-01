Топ-25 директоров по логистике и цепям поставок (по отраслям)

|Информационные технологии
|1
|Коваль Ирина Юрьевна
|Директор по закупкам и логистике
|IBS
|2
|Старков Дмитрий Сергеевич
|Директор по закупкам и логистике
|«Микрон»
|3
|Карабанов Александр Сергеевич
|Директор по логистике
|ГК АТОЛ
|Машиностроение
|1
|Перминов Максим Васильевич
|Директор по логистике
|«Автотор Холдинг Менеджмент»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Батехин Сергей Леонидович
|Старший вице-президент—руководитель блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития
|«Норникель»
|2
|Коваленко Мария Анатольевна
|Директор по снабжению
|УК «Металлоинвест»
|3
|Кравченко Павел Анатольевич
|Начальник управления логистики
|Магнитогорский металлургический комбинат
|4
|Аненков Михаил Анатольевич
|Заместитель генерального директора по логистике
|Трубная металлургическая компания
|5
|Сахно Дмитрий Викторович
|Директор по продажам сырья, закупкам и логистике
|«Северсталь Менеджмент»
|
|Лебедев Алексей Викторович
|Генеральный директор УК «Мечел-Транс»
|«Мечел»
|Сервис и производство потребительских товаров
|1
|Елецких Илья Владимирович
|Директор по логистике по стране
|«Coca-Cola HBC Россия»
|2
|Войтиков Константин Николаевич
|Вице-президент по производству и поставкам
|Unilever
|3
|Ступин Родион Сергеевич
|Операционный директор
|Группа компаний «Медси»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Шоржин Валерий Викторович
|Вице-президент по закупкам и административным вопросам
|МТС
|2
|Петров Алексей Владимирович
|Директор по снабжению
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|3
|Блинов* Артем Георгиевич
|Директор по закупкам и административным вопросам
|Московская городская телефонная сеть
|Торговля
|1
|Дементьева Ирина Петровна
|Директор по управлению поставками, дистрибуцией и логистикой
|Группа «М.Видео-Эльдорадо»
|2
|Шульга Денис Анатольевич
|Директор по логистике
|Торговая сеть «Перекресток»
|3
|Эмрот Вера Александровна
|Директор по логистике и цепям поставок
|«Ашан Ритейл Россия»
|4
|Гуров Денис Валерьевич
|Директор по управлению цепями поставок и эксплуатации
|«Дикси»
|5
|Павлович Андрей Игоревич
|Директор цепи поставок
|Ozon
|Транспорт
|1
|Давидян Ирина Евгеньевна
|Директор по логистике
|UCL Holding
|Химическая промышленность
|1
|Ковшов Всеволод Владимирович
|Директор «Уралхим-Транс»
|ОХК «Уралхим»
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Илатовский Денис Викторович
|Директор по логистике
|Сибирская угольная энергетическая компания
|2
|Пискунов Анатолий Николаевич
|Директор по закупкам и логистике
|Башкирская электросетевая компания