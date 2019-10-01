Топ-25 директоров по логистике и цепям поставок (по отраслям)

ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Коваль Ирина Юрьевна Директор по закупкам и логистике IBS 2 Старков Дмитрий Сергеевич Директор по закупкам и логистике «Микрон» 3 Карабанов Александр Сергеевич Директор по логистике ГК АТОЛ Машиностроение 1 Перминов Максим Васильевич Директор по логистике «Автотор Холдинг Менеджмент» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Батехин Сергей Леонидович Старший вице-президент—руководитель блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития «Норникель» 2 Коваленко Мария Анатольевна Директор по снабжению УК «Металлоинвест» 3 Кравченко Павел Анатольевич Начальник управления логистики Магнитогорский металлургический комбинат 4 Аненков Михаил Анатольевич Заместитель генерального директора по логистике Трубная металлургическая компания 5 Сахно Дмитрий Викторович Директор по продажам сырья, закупкам и логистике «Северсталь Менеджмент» Лебедев Алексей Викторович Генеральный директор УК «Мечел-Транс» «Мечел» Сервис и производство потребительских товаров 1 Елецких Илья Владимирович Директор по логистике по стране «Coca-Cola HBC Россия» 2 Войтиков Константин Николаевич Вице-президент по производству и поставкам Unilever 3 Ступин Родион Сергеевич Операционный директор Группа компаний «Медси» Связь и телекоммуникации 1 Шоржин Валерий Викторович Вице-президент по закупкам и административным вопросам МТС 2 Петров Алексей Владимирович Директор по снабжению «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 3 Блинов* Артем Георгиевич Директор по закупкам и административным вопросам Московская городская телефонная сеть Торговля 1 Дементьева Ирина Петровна Директор по управлению поставками, дистрибуцией и логистикой Группа «М.Видео-Эльдорадо» 2 Шульга Денис Анатольевич Директор по логистике Торговая сеть «Перекресток» 3 Эмрот Вера Александровна Директор по логистике и цепям поставок «Ашан Ритейл Россия» 4 Гуров Денис Валерьевич Директор по управлению цепями поставок и эксплуатации «Дикси» 5 Павлович Андрей Игоревич Директор цепи поставок Ozon Транспорт 1 Давидян Ирина Евгеньевна Директор по логистике UCL Holding Химическая промышленность 1 Ковшов Всеволод Владимирович Директор «Уралхим-Транс» ОХК «Уралхим» Энергетика и топливный комплекс 1 Илатовский Денис Викторович Директор по логистике Сибирская угольная энергетическая компания 2 Пискунов Анатолий Николаевич Директор по закупкам и логистике Башкирская электросетевая компания