Топ-50 директоров по отношениям с органами власти (по отраслям)

ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Жунич Марина Алексеевна Директор по взаимодействию с органами государственной власти «Google Россия» 2 Вершинин Глеб Альбертович Директор по GR САП СНГ 3 Гудым Денис Анатольевич Директор по связям с правительственными организациями в России и странах СНГ Корпорация Intel Коммерческие банки 1 Сенин Владимир Борисович Заместитель председателя правления по связям с органами государственной власти Альфа-банк 2 Златкис Белла Ильинична Заместитель председателя правления Сбербанк 3 Заболоцкий Георгий Владимирович Президент Росбанк 4 Яценко Владимир Петрович Вице-президент по GR Почта-банк 5 Левин Дмитрий Олегович Заместитель президента— председателя правления банка Банк «Открытие» Машиностроение 1 Матасов Михаил Владимирович Заместитель генерального директора КамАЗ 2 Леденев Артем Игоревич Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и корпоративным коммуникациям «Трансмашхолдинг» 3 Безруков Дмитрий Александрович Директор по внешним связям Объединенная авиастроительная корпорация Медиабизнес 1 Карманов Роман Владимирович Заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» 2 Соколов Андрей Геннадьевич Заместитель генерального директора Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Дронова Мария Михайловна Директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗ (Evraz Plc) 2 Бугров Андрей Евгеньевич Старший вице-президент «Норникель» 3 Леонов Андрей Владимирович Начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти «Северсталь Менеджмент» 4 Тригубко Виктор Александрович Старший вице-президент по взаимодействию с государственными органами «Мечел» 5 Ратникова Галина Андреевна Вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративной социальной ответственности УК «Промышленно-металлургический холдинг» Многопрофильные холдинги 1 Пилипенко Андрей Владимирович Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти «АФК Система» 2 Криницкий Дмитрий Владимирович Старший управляющий директор по региональной политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным собранием УК «Роснано» Онлайн-платформы 1 Глущенко Артем Николаевич Директор по отношениям с органами власти «Яндекс.Маркет» 2 Петраков Антон Анатольевич Директор по корпоративным отношениям и связям с государственными органами «Яндекс.Такси» Профессиональные услуги 1 Бородюк Светлана Владимировна Руководитель группы стратегических проектов, СНГ, старший менеджер EY Связь и телекоммуникации 1 Рего Андрей Викторович Директор департамента управления регуляторными рисками МТС 2 Якушев Михаил Владимирович Исполнительный вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Сельское хозяйство 1 Журавский Денис Владимирович GR-директор «Сингента» Сервис и производство потребительских товаров 1 Слипченко Сергей Викторович Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России и Беларуси Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл в России» 2 Глушков Сергей Михайлович Вице-президент по корпоративным отношениям «PepsiCo Россия» 3 Максимов Александр Юрьевич Директор по взаимодействию с органами власти «Марс» 4 Федорова Ирина Александровна Старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа Пивоваренная компания «Балтика» 5 Чистяков Константин Вячеславович Директор по развитию Группа компаний «Медси» Брижицкий Артем Анатольевич Руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Unilever Головатчик Юрий Александрович Директор по корпоративным вопросам и отношениям с государственными органами «Мон`дэлис Русь» Жигулин Виталий Викторович Директор департамента по взаимодействию с государственными органами «Coca-Cola HBC Россия» Зырянов Андрей Федорович Старший директор по связям с органами власти «Москва-Макдоналдс» Страхование 1 Соломатин Илья Петрович Заместитель генерального директора по внешним связям «Ингосстрах» 2 Артамонов Алексей Игоревич Директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти «АльфаСтрахование» 3 Милованов Максим Викторович Директор по работе с государственным сектором Страховая группа «Согаз» Торговля 1 Калимуллин Тагир Равилович GR-директор Группа «М.Видео-Эльдорадо» Транспорт 1 Маркова Елена Валерьевна Начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти Первая грузовая компания 2 Мосягин Егор Александрович Руководитель направления по взаимодействию с регуляторами UCL Holding Фармацевтика 1 Глушков Иван Анатольевич Директор департамента внешних связей «Нижфарм» (группа Stada) 2 Торгов Алексей Владимирович Заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти BIOCAD 3 Котухова Яна Игоревна Директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям в России и странах ЕАЭС Фармацевтическая компания «Сервье» Финансовый сектор 1 Швайковский Николай Юрьевич Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами Управляющая компания «Альфа-Капитал» Химическая промышленность 1 Шахов Алексей Алексеевич Директор, связи с государственными органами «СИБУР Холдинг» 2 Федоров Валерий Иванович Заместитель генерального директора «ФосАгро» 3 Калинский Олег Игоревич Директор по отношениям с органами власти «Уралкалий» Энергетика и топливный комплекс 1 Григорьев Сергей Александрович Заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям Сибирская угольная энергетическая компания 2 Беленький Арсений Сергеевич Директор департамента по взаимодействию с органами власти «Квадра»