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Топ-50 директоров по отношениям с органами власти (по отраслям)

"Топ 1000 российских менеджеров". Приложение от , стр. 6
ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Жунич Марина Алексеевна Директор по взаимодействию с органами государственной власти «Google Россия»
2 Вершинин Глеб Альбертович Директор по GR САП СНГ
3 Гудым Денис Анатольевич Директор по связям с правительственными организациями в России и странах СНГ Корпорация Intel
Коммерческие банки
1 Сенин Владимир Борисович Заместитель председателя правления по связям с органами государственной власти Альфа-банк
2 Златкис Белла Ильинична Заместитель председателя правления Сбербанк
3 Заболоцкий Георгий Владимирович Президент Росбанк
4 Яценко Владимир Петрович Вице-президент по GR Почта-банк
5 Левин Дмитрий Олегович Заместитель президента— председателя правления банка Банк «Открытие»
Машиностроение
1 Матасов Михаил Владимирович Заместитель генерального директора КамАЗ
2 Леденев Артем Игоревич Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и корпоративным коммуникациям «Трансмашхолдинг»
3 Безруков Дмитрий Александрович Директор по внешним связям Объединенная авиастроительная корпорация
Медиабизнес
1 Карманов Роман Владимирович Заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда»
2 Соколов Андрей Геннадьевич Заместитель генерального директора Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Дронова Мария Михайловна Директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗ (Evraz Plc)
2 Бугров Андрей Евгеньевич Старший вице-президент «Норникель»
3 Леонов Андрей Владимирович Начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти «Северсталь Менеджмент»
4 Тригубко Виктор Александрович Старший вице-президент по взаимодействию с государственными органами «Мечел»
5 Ратникова Галина Андреевна Вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративной социальной ответственности УК «Промышленно-металлургический холдинг»
Многопрофильные холдинги
1 Пилипенко Андрей Владимирович Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти «АФК Система»
2 Криницкий Дмитрий Владимирович Старший управляющий директор по региональной политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным собранием УК «Роснано»
Онлайн-платформы
1 Глущенко Артем Николаевич Директор по отношениям с органами власти «Яндекс.Маркет»
2 Петраков Антон Анатольевич Директор по корпоративным отношениям и связям с государственными органами «Яндекс.Такси»
Профессиональные услуги
1 Бородюк Светлана Владимировна Руководитель группы стратегических проектов, СНГ, старший менеджер EY
Связь и телекоммуникации
1 Рего Андрей Викторович Директор департамента управления регуляторными рисками МТС
2 Якушев Михаил Владимирович Исполнительный вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
Сельское хозяйство
1 Журавский Денис Владимирович GR-директор «Сингента»
Сервис и производство потребительских товаров
1 Слипченко Сергей Викторович Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России и Беларуси Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл в России»
2 Глушков Сергей Михайлович Вице-президент по корпоративным отношениям «PepsiCo Россия»
3 Максимов Александр Юрьевич Директор по взаимодействию с органами власти «Марс»
4 Федорова Ирина Александровна Старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа Пивоваренная компания «Балтика»
5 Чистяков Константин Вячеславович Директор по развитию Группа компаний «Медси»
Брижицкий Артем Анатольевич Руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Unilever
Головатчик Юрий Александрович Директор по корпоративным вопросам и отношениям с государственными органами «Мон`дэлис Русь»
Жигулин Виталий Викторович Директор департамента по взаимодействию с государственными органами «Coca-Cola HBC Россия»
Зырянов Андрей Федорович Старший директор по связям с органами власти «Москва-Макдоналдс»
Страхование
1 Соломатин Илья Петрович Заместитель генерального директора по внешним связям «Ингосстрах»
2 Артамонов Алексей Игоревич Директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти «АльфаСтрахование»
3 Милованов Максим Викторович Директор по работе с государственным сектором Страховая группа «Согаз»
Торговля
1 Калимуллин Тагир Равилович GR-директор Группа «М.Видео-Эльдорадо»
Транспорт
1 Маркова Елена Валерьевна Начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти Первая грузовая компания
2 Мосягин Егор Александрович Руководитель направления по взаимодействию с регуляторами UCL Holding
Фармацевтика
1 Глушков Иван Анатольевич Директор департамента внешних связей «Нижфарм» (группа Stada)
2 Торгов Алексей Владимирович Заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти BIOCAD
3 Котухова Яна Игоревна Директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям в России и странах ЕАЭС Фармацевтическая компания «Сервье»
Финансовый сектор
1 Швайковский Николай Юрьевич Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Химическая промышленность
1 Шахов Алексей Алексеевич Директор, связи с государственными органами «СИБУР Холдинг»
2 Федоров Валерий Иванович Заместитель генерального директора «ФосАгро»
3 Калинский Олег Игоревич Директор по отношениям с органами власти «Уралкалий»
Энергетика и топливный комплекс
1 Григорьев Сергей Александрович Заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям Сибирская угольная энергетическая компания
2 Беленький Арсений Сергеевич Директор департамента по взаимодействию с органами власти «Квадра»
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