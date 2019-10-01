Топ-50 директоров по отношениям с органами власти (по отраслям)

|Информационные технологии
|1
|Жунич Марина Алексеевна
|Директор по взаимодействию с органами государственной власти
|«Google Россия»
|2
|Вершинин Глеб Альбертович
|Директор по GR
|САП СНГ
|3
|Гудым Денис Анатольевич
|Директор по связям с правительственными организациями в России и странах СНГ
|Корпорация Intel
|Коммерческие банки
|1
|Сенин Владимир Борисович
|Заместитель председателя правления по связям с органами государственной власти
|Альфа-банк
|2
|Златкис Белла Ильинична
|Заместитель председателя правления
|Сбербанк
|3
|Заболоцкий Георгий Владимирович
|Президент
|Росбанк
|4
|Яценко Владимир Петрович
|Вице-президент по GR
|Почта-банк
|5
|Левин Дмитрий Олегович
|Заместитель президента— председателя правления банка
|Банк «Открытие»
|Машиностроение
|1
|Матасов Михаил Владимирович
|Заместитель генерального директора
|КамАЗ
|2
|Леденев Артем Игоревич
|Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и корпоративным коммуникациям
|«Трансмашхолдинг»
|3
|Безруков Дмитрий Александрович
|Директор по внешним связям
|Объединенная авиастроительная корпорация
|Медиабизнес
|1
|Карманов Роман Владимирович
|Заместитель генерального директора
|ИД «Комсомольская правда»
|2
|Соколов Андрей Геннадьевич
|Заместитель генерального директора
|Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Дронова Мария Михайловна
|Директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности
|ЕВРАЗ (Evraz Plc)
|2
|Бугров Андрей Евгеньевич
|Старший вице-президент
|«Норникель»
|3
|Леонов Андрей Владимирович
|Начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти
|«Северсталь Менеджмент»
|4
|Тригубко Виктор Александрович
|Старший вице-президент по взаимодействию с государственными органами
|«Мечел»
|5
|Ратникова Галина Андреевна
|Вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративной социальной ответственности
|УК «Промышленно-металлургический холдинг»
|Многопрофильные холдинги
|1
|Пилипенко Андрей Владимирович
|Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти
|«АФК Система»
|2
|Криницкий Дмитрий Владимирович
|Старший управляющий директор по региональной политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным собранием
|УК «Роснано»
|Онлайн-платформы
|1
|Глущенко Артем Николаевич
|Директор по отношениям с органами власти
|«Яндекс.Маркет»
|2
|Петраков Антон Анатольевич
|Директор по корпоративным отношениям и связям с государственными органами
|«Яндекс.Такси»
|Профессиональные услуги
|1
|Бородюк Светлана Владимировна
|Руководитель группы стратегических проектов, СНГ, старший менеджер
|EY
|Связь и телекоммуникации
|1
|Рего Андрей Викторович
|Директор департамента управления регуляторными рисками
|МТС
|2
|Якушев Михаил Владимирович
|Исполнительный вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|Сельское хозяйство
|1
|Журавский Денис Владимирович
|GR-директор
|«Сингента»
|Сервис и производство потребительских товаров
|1
|Слипченко Сергей Викторович
|Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России и Беларуси
|Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл в России»
|2
|Глушков Сергей Михайлович
|Вице-президент по корпоративным отношениям
|«PepsiCo Россия»
|3
|Максимов Александр Юрьевич
|Директор по взаимодействию с органами власти
|«Марс»
|4
|Федорова Ирина Александровна
|Старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа
|Пивоваренная компания «Балтика»
|5
|Чистяков Константин Вячеславович
|Директор по развитию
|Группа компаний «Медси»
|
|Брижицкий Артем Анатольевич
|Руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти
|Unilever
|
|Головатчик Юрий Александрович
|Директор по корпоративным вопросам и отношениям с государственными органами
|«Мон`дэлис Русь»
|
|Жигулин Виталий Викторович
|Директор департамента по взаимодействию с государственными органами
|«Coca-Cola HBC Россия»
|
|Зырянов Андрей Федорович
|Старший директор по связям с органами власти
|«Москва-Макдоналдс»
|Страхование
|1
|Соломатин Илья Петрович
|Заместитель генерального директора по внешним связям
|«Ингосстрах»
|2
|Артамонов Алексей Игоревич
|Директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти
|«АльфаСтрахование»
|3
|Милованов Максим Викторович
|Директор по работе с государственным сектором
|Страховая группа «Согаз»
|Торговля
|1
|Калимуллин Тагир Равилович
|GR-директор
|Группа «М.Видео-Эльдорадо»
|Транспорт
|1
|Маркова Елена Валерьевна
|Начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти
|Первая грузовая компания
|2
|Мосягин Егор Александрович
|Руководитель направления по взаимодействию с регуляторами
|UCL Holding
|Фармацевтика
|1
|Глушков Иван Анатольевич
|Директор департамента внешних связей
|«Нижфарм» (группа Stada)
|2
|Торгов Алексей Владимирович
|Заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти
|BIOCAD
|3
|Котухова Яна Игоревна
|Директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям в России и странах ЕАЭС
|Фармацевтическая компания «Сервье»
|Финансовый сектор
|1
|Швайковский Николай Юрьевич
|Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами
|Управляющая компания «Альфа-Капитал»
|Химическая промышленность
|1
|Шахов Алексей Алексеевич
|Директор, связи с государственными органами
|«СИБУР Холдинг»
|2
|Федоров Валерий Иванович
|Заместитель генерального директора
|«ФосАгро»
|3
|Калинский Олег Игоревич
|Директор по отношениям с органами власти
|«Уралкалий»
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Григорьев Сергей Александрович
|Заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям
|Сибирская угольная энергетическая компания
|2
|Беленький Арсений Сергеевич
|Директор департамента по взаимодействию с органами власти
|«Квадра»