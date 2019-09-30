Суд отстранил депутата гордумы Юрия Яшенкова от должности гендиректора ООО «Наш дом»

По ходатайству следственного органа суд отстранил депутата думы Нижнего Новгорода Юрия Яшенкова от должности генерального директора домоуправляющей компании ООО «Наш дом». Также по решению суда на личный автомобиль народного избранника стоимостью более 4 млн руб. наложен арест, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, уголовное дело в отношении Юрия Яшенкова было возбуждено по п. «б» ч. 2 ст.165 УК РФ. По версии следствия, «Наш дом» в феврале 2019 года не перечислил ресурсоснабжающей компании более 5 млн руб. за электроэнергию.

Сам Юрий Яшенков в ответ на вопрос “Ъ-Приволжье” об этой ситуации положил трубку.

Анастасия Еремина