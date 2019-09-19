В отношении депутата нижегородской думы Юрия Яшенкова возбудили уголовное дело

Нижегородское следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении депутата городской думы, генерального директора управляющей компании ООО «Наш дом» Юрия Яшенкова. Поводом послужили материалы прокурорской проверки, проведенной по заявлению ресурсоснабжающей компании.

Как сообщает региональная прокуратура, управляющая компания в феврале 2019 года не перечислила поставщику ресурса более 5 млн руб. за электроэнергию. В связи с этим в действиях депутата и гендиректора «Нашего дома» усматриваются признаки преступления по п. «б» ч. 2 ст.165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб»).

Сам Юрий Яшенков не смог прокомментировать ситуацию “Ъ-Приволжье”, потому что не знал о возбуждении уголовного дела.

Анастасия Еремина