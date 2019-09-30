Павел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов»

31-летний полузащитник Павел Мамаев, экс-футболист «Краснодара», подписал двухгодичный контракт с возможность. продления на еще один сезон с клубом «Ростов». Как сообщается на сайте клуба, играть он будет под десятым номером. Спортсмен уже прошел медицинское обследование в «Ростове», и для него был составлен план индивидуальных тренировок. Напомним, что на свободу он вышел утром 17 сентября по УДО вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным.

За время, проведенное в «Краснодаре» (последние четыре сезона), Павел Мамаев забил 35 мячей в 146 матчах. Является обладателем Кубка и Суперкубка России в составе ЦСКА. Трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.

Михаил Лукашов