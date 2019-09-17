Футболист «Краснодара» Павел Мамаев вышел на свободу

Футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу из исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Об этом сообщает «Дождь», уточняя, что освобожденные по УДО мужчины вышли на свободу утром 17 сентября.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области согласился освободить осужденных за хулиганство Мамаева и Кокорина условно-досрочно. По словам адвоката Юрия Падалко, характеристики у находящихся в заключении футболистов из мест лишения свободы хорошие, поэтому основания для освобождения их по УДО у суда имелись. Вопрос о расторжении контракта между ФК «Краснодар» и Павлом Мамаевым будет рассматриваться в ближайшее время.

Василий Хитрых