Дело о похищении известной новосибирской бегуньи передано в суд

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела бывшего супруга местной жительницы, который обвиняется в ее похищении. Об этом сообщает областное управление Следственного комитета России, не называя имен участников событий. По сведениям “Ъ”, в деле идет речь о похищении новосибирской спортсменки Елены Рухляды.

По версии следствия, утром 18 июня экс-супруг проник к женщине в квартиру в Заельцовском районе Новосибирска, а затем, угрожая ножом, связал ее и вывез в лесной массив на берегу реки Обь. Позже, как писал “Ъ”, в Заельцовском бору сотрудники полиции нашли автомобиль Skoda Fabia. Собака взяла след, который оборвался на берегу реки. Женщину нашли недалеко от поселка Бибиха — на территории Кубовинского сельсовета, куда ее бывший муж доставил на лодке.

Новосибирские следователи предъявили бывшему супругу спортсменки обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: ст. 139 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 127 (незаконное лишение свободы), ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем), ст. 126 (похищение). «Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу»,— говорится в релизе ведомства.

Елена Рухляда — известная новосибирская бегунья, победительница международных соревнований по триатлону Ironman, чемпионка России по скайраннинг-марафону и призер чемпионатов мира по горному бегу.

Илья Галагуз