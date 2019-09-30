Сухопутные войска планируют оснастить электромобилями

Министерство обороны России прорабатывает вопрос создания электромобилей для армии, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков в интервью «Красной звезде». Также он сообщил о проведении опытно-конструкторских работ по созданию робототехнических комплексов военного назначения.

«Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости, уже получен определенный задел в этом направлении»,— сказал господин Салюков. По его словам, появление этой техники позволит увеличить энергетику машин и обеспечит применение современного и перспективного вооружения, а также новых средств защиты. Господин Салюков отметил, что за счет движения на электрической тяге будет обеспечено скрытное бесшумное выдвижение на огневые позиции.

Он добавил, что создание тяжелого и среднего боевых робототехнических комплексов проводится по решению Минобороны с 2017 года в рамках госзаказа.

Напомним, в середине августа главе Минобороны РФ Сергею Шойгу продемонстрировали новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3. По данным департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства, у каждого танка будет свое назначение. «Один из них представляет собой безэкипажную боевую машину с тяжелым вооружением, второй — безэкипажную боевую машину с автоматическими пушками»,— сообщили тогда в департаменте.