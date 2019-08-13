Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Уралвагонзавод

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на территории «Уралвагонзавода» министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел цех сборки танков, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Генеральный конструктор предприятия Андрей Терликов продемонстрировал министру новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.

По данным департамента, у каждого танка будет свое назначение. «Один из них представляет собой безэкипажную боевую машину с тяжелым вооружением, второй — безэкипажную боевую машину с автоматическими пушками»,— рассказали в департаменте.

Сергей Шойгу прилетел в Свердловскую область 12 августа. В ходе рабочей поездки глава военного ведомства проверил объекты Минобороны и ход выполнения гособоронзаказа на свердловских предприятиях ОПК. Также Сергею Шойгу представили доклады руководители предприятий и командование Центрального военного округа.