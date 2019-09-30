Напавшие на российских пограничников браконьеры из КНДР арестованы на два месяца

Шесть северокорейских браконьеров, напавших на российских пограничников, арестованы на два месяца, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на председателя находкинского городского суда Николая Гаенко. «Суд рассмотрел представленные материалы и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца»,— сказал он.
Напомним, 17 сентября в Приморском крае четверо пограничников получили ранения при задержании рыболовных судов из КНДР. Суда также осуществляли незаконный промысел в исключительной экономической зоне России. По факту посягательства на жизнь сотрудников пограничного управления ФСБ возбудили уголовное дело.
Подробности — в материале “Ъ” «Северокорейских браконьеров ожидают следователи».
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